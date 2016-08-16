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    Сплошное невезение. Чех расколотил свою машину после поражения от «Ливерпуля»


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    Голосов: 2
    16.08.2016 19:10
    Воскресный день выдался не самым лучшим в жизни Петра Чеха: в его ворота влетело четыре гола, а средство передвижения потребовало срочного ремонта.

    Проиграв 3:4 «Ливерпулю» в стартовом матче АПЛ, игроки «Арсенала» не скрывали разочарования и с пониманием отнеслись к оглушительному свисту на «Эмирэйтс». «Мы вполне понимаем реакцию фанатов, им тоже хотелось, чтобы мы стартовали с победы», – покивал головой голкипер «канониров» Петр Чех, а затем, выезжая со стадиона, куда-то врезался на своем Audi RS7 стоимостью 85 тысяч фунтов. Неудачу вратаря заметил один из репортеров NBC Sports.

    Что ж, у всех бывают дни, когда все подряд складывается не так.

    Рейтинг: «Челси», «МЮ», «Арсенал», «Лестер» – кто станет чемпионом Англии?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: DailyMail
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19

      lovekurwa 16 августа 2016, 19:35

      Жаль Ауди! а Чеха-нет, сам виноват

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