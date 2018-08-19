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    Игроки «Арсенала» бьют по своим воротам и смешно промахиваются


    2.2
    Голосов: 5
    19.08.2018 11:50
    Они точно хотят побеждать?

    «Арсенал» начал сезон с двух матчей с грандами. Против «Манчестер Сити» пришлось играть под бешенным давлением от чемпиона, который пробовал новую тактику и менял роли игроков. Эмери послал «Арсенал» в открытый футбол и ожидаемо проиграл. Класс и сыгранность его команды пока ниже, чем у звездного клуба Гвардиолы. С «Челси» получилось веселее и лучше по атаке. «Арсенал» проигрывал в два мяча, но неожиданно для всех отыгрался перед перерывом. Тогда все поверили в возможный успех, а в конце матча в ворота «Арсенала» влетел третий мяч.

    Впервые за 26 лет «Арсенал» начал турнир с двух поражений. В 1992 году во время подобного провала команду возглавлял Джордж Грэм. За всю эпоху Арсена Венгера не было ни одного подобного сезона. Унаи Эмери стартовал в «Арсенале» с двух поражений, но объяснение этому есть не только в силе соперника. Игроки «Арсенала» часто действуют странно. Кажется, они морально не отошли после летнего отдыха и не готовы к матчам подобного уровня.

    Ниже – три момента из матчей, которые Унаи Эмери проиграл.

    1. Стартовая игра с «Манчестер Сити». Петр Чех находится под прессингом соперника и получает мяч. Его можно спокойно выбить на чужую половину, но Чех пытается отдать пас штанге. По стойке ворот голкипер «Арсенала» промазал, а мяч укатился за лицевую линию. Получился своеобразный удар по собственным воротам. Представьте, если бы он забил.

    2. «Арсенал» минимально проигрывает «Челси», но Обамеянг просто не забивает в пустые.

    3. Снова игра с «Челси». При счете 0:2 Мхитаряна выводят на удар почти по пустым воротам, но тот умудряется пробить выше. Такие моменты могли сильно повлиять на результат матча. Но «Арсенал» не спасли даже четыре гола за две минуты. И как тут побеждать?

    Даже если Эмери и виноват в поражениях, он не может исправить все и сразу. Многие проблемы «Арсенала» идут из головы игроков. Если футболисты топ-команд и творят такие странные вещи, они поднимаются и все равно вытаскивают матчи. Что по «Арсеналу» и его перспективам?

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    Извините, но новый «Арсенал» провалится

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2.2 Голосов: 5
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 19 августа 2018, 17:52

      ещё только начало сезона.может и обоидеться.

      0
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      Рейтинг: +421

      LMI 19 августа 2018, 15:12

      Конечно же они хотят побеждать. Но Арсенал в тяжелейшем кризисе. Уход Венгера ничего не решил, приход Эмери ничего не исправил. Арсенал продолжит падать и дальше. Думаю, что будет совсем не плохо по итогам сезона провалить все и не попасть даже в ЛЕ. А потом сменить Эмери на некого более достойного и начать по настоящему перестраивать, перекраивать Арсенал. Процесс возрождения Арсенала долгий будет. Слишком много проблем в Арсенале, слишком много

      0
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 19 августа 2018, 12:54

      За Последние годы в Арсенале накопилось немало проблем игрового характера.Венгер уже сам не в состоянии был их решить.с его то опытом..пришёл новый тренер,только-только сам ещё разбирается что к чему..если руководство проявит благоразумие и терпение,то у Эмери есть все шансы добиться необходимого результата.

      7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 августа 2018, 12:26

      подождем и посмотрим как дальше у них пойдет. по первым играм судить не стоит.да и новому тренеру не просто все сразу сделать как хочется и наладить моменты которые не устраивают.

      5
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 19 августа 2018, 12:22

      че хотели от эмери сразу? феерии?

      3
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      Рейтинг: +25

      Фартуна56 19 августа 2018, 12:20

      Чех отдавал пас не штанге а Мустафи

      1
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