Извините, но новый «Арсенал» провалится

Эмери не сможет.

В мае «Арсенал» удивил всех: упустил топовых тренеров и пригласил «тренеришку». Томас Тухель ради «ПСЖ» отказывал даже «Баварии», но нужно было хотя бы побороться за немецкого гика. Луис Энрике просил тонну бабла у «Челси» (который от него позже отмахнулся), так что вытащите деньги из заначки и приманите испанца жирным контрактом.

«Арсенал» пошел через наименьшее сопротивление и позвал Унаи Эмери – человека, который добивался успехов только с «Севильей», а в остальных клубах либо проваливался, либо не показывал ничего выдающегося. Кажется, карьера Эмери в Лондоне обречена на печальный конец, и он не протянет на «Эмирейтс» больше одного сезона.

Вот −сразу несколько причин.

Эмери − слабый тактик

В последние пару лет чемпионами Англии становились команды, которые больше всех заботятся о последнем направлении. Антонио Конте научил «Челси» играть в пять защитников с двумя атакующими на фланге и действовал так вплоть до своего увольнения. Пеп Гвардиола пришел в «Манчестер Сити» с тики-такой, модернизировал ее до убийственной модели и унизил соперников. Даже где-то в середине турнирной таблицы, в «Ньюкасле», работает Рафаэль Бенитес, который, исходя из текстов колумнистов The Guardian, перед семейным ужином расставляет тарелки по схеме 4+4+2.

Эмери не такой. Да, Арсен Венгер не проводил собрания в зале для тактических занятий. Да, Унаи впервые за много лет открыл этот кабинет на базе «Арсенала» в Колни. Да, у испанца есть опыт побед в Лиге Европы и в чемпионате Франции. Но, если брать ту же Лигу 1, то там можно ставить на ворота Тиаго Силву, размещать в центре поля Эдинсона Кавани, а в нападение отправлять Дани Алвеса и Неймара – от перемены мест итог вряд ли поменяется, и «ПСЖ» все равно возьмет золотые медали. Хотя даже в такой лиге, где конкуренция приближена к нулю, Эмери все равно в своем первом сезоне умудрился слить чемпионство «Монако».

Что делать с «Арсеналом», неподготовленный Эмери пока не понимает. Венгеровские годы показали, что схема 4+2+3+1 не очень, к тому же в последние сезоны возникли проблемы на правом фланге (особенно это стало понятно после ухода Окслейда-Чемберлейна в «Ливерпуль»). По некоторым данным, Эмери продолжит использовать эту расстановку, но тогда на правую сторону выползет Генрих Мхитарян, который вообще-то больше тащится от позиции в центре. Кроме того, журналисты из Goal предсказали возможный переход на расстановку 4+4+2 с ромбом в полузащите (Джака-Рэмзи-Мхитарян-Озил) и двумя нападающими на острие (Лаказетт и Обамеянг).

Кстати, все слухи Эмери подтвердил интересной цитатой: «Если игра останавливается, то вы перепозиционируете себя. Для меня 4-1-4-1 − та система, которая облегчает тип прессинга. Схема 4-4-2 больше подходит для позиционирования зон. Это менее агрессивно, но будет сложнее пройти»

Пока очевидно, что игра «Арсенала» будет играть от соперника. То есть смотреть на то, как будет действовать оппонент, и после этого предлагать контраргументы. В принципе, этим же занимаются и Юрген Клопп, и Пеп Гвардиола. Главное их отличие от предполагаемой модели «Арсенала» заключается в том, что они не стесняются предлагать на поле свое и давить этим на соперников. А не просто ждать выпадов соперника и действовать по ситуации.

Эмери − слабый психолог

Унаи просто не тот босс, за которого футболисты будут рвать связки. Моуринью слишком много критикует своих игроков, но при этом даже ребята, стабильно не попадающие в основу «МЮ» говорят о желании работать только с ним (пример Дармиана или Люка Шоу, который мечтает доказать что-то Моуру). Гвардиола из повернутого на тактике ботаника в раздевалке превращается в компанейского лидера, разрывает всякую субординацию между собой и игроками и без конца шутит, поддерживая хорошую атмосферу в «Сити». Юрген Клопп – отдельная история. Немец верит в Кариуса, мотивирует его не лажать (периодически), настраивает Мане, Фирмино и Салаха на убийственное взаимодействие и просто в условиях травматичности некоторых ключевых игроков, нездорового защитника (Ловрена) доходит до финала Лиги чемпионов.

У Эмери же была пара ярких конфликтов, который похоронили его авторитет. Первый – в «Спартаке» с «тренеришкой» и неловким общением против лидеров команды. Второй – с «ПСЖ». По сообщениям инсайдеров Le Equipe, после провального первого сезона Эмери подрастерял авторитет среди парижан. Во втором сезона во Франции он не сработался с Неймаром, Кавани и плохо расстался с Лукасом Моурой и Матюиди.

В «Арсенале» нет Неймара, Матюиди и Кавани. Зато есть куча других игроков, которых совершенно непросто настроить на правильные действия. Эктор Бельерин сдулся после неплохого дебюта и уже год появляется на поле лишь для того, чтобы засветить новый образ, а не ломать атаки соперников – ему срочно нужен волшебный пендель для реанимации. Шкодран Мустафи также не всегда надежен. Еще нет понимания, как Эмери совместить пылкость Лукаса Торрейры и спокойствие Аарона Рэмзи. Тем более не ясно, кто будет тащить на себе команду в трудное время, как это делал Алексис Санчес.

«Арсеналу» нужна срочная перестройка и почти мгновенный выход на лидирующие позиции. Есть подозрение: в условиях жесточайшего болельщицкого и журналистского пресса Эмери растеряется.

У Эмери мало ресурсов

Это универсальный пункт, который должен быть замечанием в сторону руководства, но он также негативно скажется на работе Эмери. Перед началом трансферного окна британские журналисты связывали «Арсенал» с Яном Облаком, Пауло Дибалой, Тома Лемаром. Но в начале июня боссы клуба сильно сковали действия Эмери на рынке, отсчитав из бюджета всего 50 млн фунтов. Чуть позже испанец выклянчил еще 20 млн, но коренным образом царская подачка ничего не изменила. На выходе «Арсенал» все равно получил несильного Бернда Лено, престарелого Стефана Лихштайнера (здесь Бельерин немного улыбнулся), неоднозначного Сократиса и перспективного Торрейру. Эти покупки − усиление скамейки , но не укрепление основы. Команда, что давно сидит в жесточайшем кризисе, нуждается в более серьезных юнитах.

Главная проблема в том, что Эмери так и не усилил проблемные позиции. Запасной вратарь непонятного Лено – Петр Чех, и болельщики «Байера» шутят, что от этой пары в Англии будут угарать больше, чем от Лориуса Кариуса. На правом фланге – по-прежнему никого, а переводить Генриха Мхитаряна туда – идея так себе.

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Вряд ли новый сезон станет переломным или переходным для «Арсенала». Его тренер слишком слаб для тотальной перестройки, а мощная конкуренция с Сарри, Клоппом, Пепом, Моуринью и Поччеттино просто убьет в нем мотивацию раньше времени. Скорее всего, Эмери сдастся и не доработает сезон до конца. И, скорее всего, в следующий раз руководство «Арсенала» не пожалеет денег и не пригласит тренера-пустышку.

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