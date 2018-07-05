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    13 важных трансферов, которые вы не заметили


    4.1
    Голосов: 7
    05.07.2018 10:00
    Их оформили, пока мы смотрели матчи ЧМ.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: supersport.com
    Рейтинг: 4.1 Голосов: 7
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1109

      qawzsexdr 6 июля 2018, 08:10

      Ювентус-глобальная закупка, как бы им не сделать пшик от переизбытка и дробления команды на индивидуальности

      0
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      Рейтинг: +260

      XoVoS 6 июля 2018, 05:12

      Эмре Жан бесплатьно вот переход

      0
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    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 6 июля 2018, 02:41

      теперь заметил

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 5 июля 2018, 15:11

      больно бурную деятельность Ювентус развил пример Милана не учит видно

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +58

      fc sochi > giluxa1963 5 июля 2018, 17:11

      так они не 10 игроков покупают

      -1
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      Рейтинг: +667

      АИН-27 > giluxa1963 5 июля 2018, 23:58

      Пиши всё в одно слово - так ещё проще.

      1
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > giluxa1963 6 июля 2018, 06:08

      игуаина диабалу продадут покроют затраты большую часть в ффп впишутся

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 5 июля 2018, 11:21

      Даже Патрисиу не выдержал этого беспредела и ушел. Надеюсь, Спортинг отправится во вторую лигу - болельщики это заслужили.

      0
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      ...
      Рейтинг: +545

      T_REX > bset 5 июля 2018, 11:51

      Из Спортинга бегут все куда могут, осталось только уйти под шумок Досту, Бруно Фернандесу, Коатесу, Карвальо и Желсону и аутсайдер готов

      2
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      Рейтинг: +35

      Магомед898989 5 июля 2018, 10:42

      Интер однозначно усилился в этом году да и Ювентус тоже

      0
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      Рейтинг: +1307

      21082014 5 июля 2018, 10:35

      Переход Раджи незамеченным назвать невозможно.ничто не предвещало этого..серьёзная потеря для волчицы.

      4
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 5 июля 2018, 10:19

      Джан-очередная успешная сделка Маротты.бесплатно заполучить игрока основного состава Ливерпуля,это круто,конечно..во всяком случае,пока выглядит это так.

      3
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 5 июля 2018, 09:48

      Разный уровень значимости переходов!..
      Лейпциг хорошо заработал, сын Клюйверта растёт в цене и полезности...
      Размах стоимости игроков впечатляет...

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 июля 2018, 09:24

      Переход Консалу в "Юве" как-то по ходу ЧМ пропустил. Это пожалуй будет усиление действительно, а что касается Лунина, то он пополнил ряды " Реала", но вот на долго ли ?... Парню удачи и процветания в Испании.

      5
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