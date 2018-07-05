13 важных трансферов, которые вы не заметили

05.07.2018 10:00
Их оформили, пока мы смотрели матчи ЧМ.
Источник: Бомбардир.ру
Фото: supersport.com
Эмре Жан бесплатьно вот переход
теперь заметил
больно бурную деятельность Ювентус развил пример Милана не учит видно
так они не 10 игроков покупают
Пиши всё в одно слово - так ещё проще.
игуаина диабалу продадут покроют затраты большую часть в ффп впишутся
Даже Патрисиу не выдержал этого беспредела и ушел. Надеюсь, Спортинг отправится во вторую лигу - болельщики это заслужили.
Интер однозначно усилился в этом году да и Ювентус тоже
Разный уровень значимости переходов!..
Лейпциг хорошо заработал, сын Клюйверта растёт в цене и полезности...
Размах стоимости игроков впечатляет...
Переход Консалу в "Юве" как-то по ходу ЧМ пропустил. Это пожалуй будет усиление действительно, а что касается Лунина, то он пополнил ряды " Реала", но вот на долго ли ?... Парню удачи и процветания в Испании.