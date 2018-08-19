Игроки «Арсенала» бьют по своим воротам и смешно промахиваются

«Арсенал» начал сезон с двух матчей с грандами. Против «Манчестер Сити» пришлось играть под бешенным давлением от чемпиона, который пробовал новую тактику и менял роли игроков. Эмери послал «Арсенал» в открытый футбол и ожидаемо проиграл. Класс и сыгранность его команды пока ниже, чем у звездного клуба Гвардиолы. С «Челси» получилось веселее и лучше по атаке. «Арсенал» проигрывал в два мяча, но неожиданно для всех отыгрался перед перерывом. Тогда все поверили в возможный успех, а в конце матча в ворота «Арсенала» влетел третий мяч.

Впервые за 26 лет «Арсенал» начал турнир с двух поражений. В 1992 году во время подобного провала команду возглавлял Джордж Грэм. За всю эпоху Арсена Венгера не было ни одного подобного сезона. Унаи Эмери стартовал в «Арсенале» с двух поражений, но объяснение этому есть не только в силе соперника. Игроки «Арсенала» часто действуют странно. Кажется, они морально не отошли после летнего отдыха и не готовы к матчам подобного уровня.

Ниже – три момента из матчей, которые Унаи Эмери проиграл.

1. Стартовая игра с «Манчестер Сити». Петр Чех находится под прессингом соперника и получает мяч. Его можно спокойно выбить на чужую половину, но Чех пытается отдать пас штанге. По стойке ворот голкипер «Арсенала» промазал, а мяч укатился за лицевую линию. Получился своеобразный удар по собственным воротам. Представьте, если бы он забил.

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2. «Арсенал» минимально проигрывает «Челси», но Обамеянг просто не забивает в пустые.

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3. Снова игра с «Челси». При счете 0:2 Мхитаряна выводят на удар почти по пустым воротам, но тот умудряется пробить выше. Такие моменты могли сильно повлиять на результат матча. Но «Арсенал» не спасли даже четыре гола за две минуты. И как тут побеждать?

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Даже если Эмери и виноват в поражениях, он не может исправить все и сразу. Многие проблемы «Арсенала» идут из головы игроков. Если футболисты топ-команд и творят такие странные вещи, они поднимаются и все равно вытаскивают матчи. Что по «Арсеналу» и его перспективам?

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