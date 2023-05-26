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JÃ¸rgen Skjelvik
Статистика
JÃ¸rgen Skjelvik - статистика
Завершил карьеру
#3 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Кипр. Первый Дивизион 2023/2024
Дания. Суперлига 2022/2023
Дания. Суперлига 2021/2022
Дания. Суперлига 2020/2021
Дания. Плей-офф за место в ЛЕ 2019/2020
Дания. Суперлига 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Оденсе
27
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 9 тур
Оденсе
2 : 1
26.05.2023
Хорсенс
1' - 90'
Дания. Суперлига, 8 тур
Люнгбю
0 : 4
21.05.2023
Оденсе
1' - 90'
54'
Дания. Суперлига, 7 тур
Оденсе
1 : 1
12.05.2023
Ольборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 6 тур
Силькеборг
0 : 1
07.05.2023
Оденсе
1' - 90'
Дания. Суперлига, 5 тур
Хорсенс
2 : 2
28.04.2023
Оденсе
1' - 77'
Дания. Суперлига, 4 тур
Оденсе
2 : 2
24.04.2023
Люнгбю
1' - 90'
Дания. Суперлига, 3 тур
Оденсе
2 : 0
16.04.2023
Силькеборг
68' - 90'
Дания. Суперлига, 1 тур
Оденсе
1 : 3
31.03.2023
Мидтьюлланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 22 тур
Орхус
1 : 0
19.03.2023
Оденсе
1' - 90'
Дания. Суперлига, 21 тур
Оденсе
2 : 1
10.03.2023
Ольборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 20 тур
Копенгаген
7 : 0
05.03.2023
Оденсе
1' - 90'
Дания. Суперлига, 19 тур
Нордшелланд
4 : 2
24.02.2023
Оденсе
1' - 90'
Дания. Суперлига, 18 тур
Оденсе
0 : 0
19.02.2023
Рандерс
1' - 90'
Дания. Суперлига, 17 тур
Хорсенс
3 : 3
13.11.2022
Оденсе
1' - 76'
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
1 : 1
06.11.2022
Брондбю
1' - 90'
Дания. Суперлига, 15 тур
Мидтьюлланд
1 : 2
31.10.2022
Оденсе
1' - 90'
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
3 : 1
21.10.2022
Люнгбю
67' - 90'
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
0 : 0
16.10.2022
Оденсе
1' - 90'
Дания. Суперлига, 12 тур
Оденсе
1 : 1
09.10.2022
Силькеборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 11 тур
Ольборг
1 : 1
30.09.2022
Оденсе
Был в запасе
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
0 : 2
18.09.2022
Оденсе
72' - 90'
Дания. Суперлига, 9 тур
Оденсе
2 : 1
10.09.2022
Копенгаген
70' - 90'
Дания. Суперлига, 8 тур
Оденсе
1 : 2
04.09.2022
Виборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 7 тур
Силькеборг
1 : 2
28.08.2022
Оденсе
1' - 90'
Дания. Суперлига, 6 тур
Оденсе
1 : 0
22.08.2022
Хорсенс
1' - 90'
Дания. Суперлига, 5 тур
Брондбю
2 : 0
14.08.2022
Оденсе
1' - 90'
Дания. Суперлига, 4 тур
Оденсе
1 : 2
07.08.2022
Орхус
1' - 90'
Дания. Суперлига, 3 тур
Оденсе
1 : 5
29.07.2022
Мидтьюлланд
1' - 90'
Дания. Суперлига, 2 тур
Рандерс
2 : 2
24.07.2022
Оденсе
1' - 90'
Дания. Суперлига, 1 тур
Оденсе
0 : 2
18.07.2022
Нордшелланд
1' - 90'
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