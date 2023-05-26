Статистика по турнирам

Кипр. Первый Дивизион 2023/2024 Дания. Суперлига 2022/2023 Дания. Суперлига 2021/2022 Дания. Суперлига 2020/2021 Дания. Плей-офф за место в ЛЕ 2019/2020 Дания. Суперлига 2019/2020