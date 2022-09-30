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    JÃ¸rgen Skjelvik - статистика

    #16 | Нападающий
    Имя JÃ¸rgen Skjelvik
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Оденсе 18 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -90' Копенгаген (Копенгаген) 7:0 Оденсе (Оденсе)
    24.02.2023 1' -90' Нордшелланд (Фарум) 4:2 Оденсе (Оденсе)
    19.02.2023 1' -90' Оденсе (Оденсе) 0:0 Рандерс (Рандерс)
    13.11.2022 1' -76' Хорсенс (Хорсенс) 3:3 Оденсе (Оденсе)
    06.11.2022 1' -90' Оденсе (Оденсе) 1:1 Брондбю (Бреннбю)
    31.10.2022 1' -90' Мидтьюлланд (Хернинг) 1:2 Оденсе (Оденсе)
    21.10.2022 67' -90' Оденсе (Оденсе) 3:1 Люнгбю (Конгес Люнгбю)
    16.10.2022 1' -90' Виборг (Виборг) 0:0 Оденсе (Оденсе)
    09.10.2022 Был в запасе Оденсе (Оденсе) 1:1 Силькеборг (Силькеборг)
    30.09.2022 Был в запасе Ольборг (Ольборг) 1:1 Оденсе (Оденсе)
    18.09.2022 72' -90' Люнгбю (Конгес Люнгбю) 0:2 Оденсе (Оденсе)
    10.09.2022 70' -90' Оденсе (Оденсе) 2:1 Копенгаген (Копенгаген)
    04.09.2022 1' -90' Оденсе (Оденсе) 1:2 Виборг (Виборг)
    28.08.2022 1' -90' Силькеборг (Силькеборг) 1:2 Оденсе (Оденсе)
    22.08.2022 1' -90' Оденсе (Оденсе) 1:0 Хорсенс (Хорсенс)
    14.08.2022 1' -90' Брондбю (Бреннбю) 2:0 Оденсе (Оденсе)
    07.08.2022 1' -90' Оденсе (Оденсе) 1:2 Орхус (Орхус)
    29.07.2022 1' -90' Оденсе (Оденсе) 1:5 Мидтьюлланд (Хернинг)
    24.07.2022 1' -90' Рандерс (Рандерс) 2:2 Оденсе (Оденсе)
    18.07.2022 1' -90' Оденсе (Оденсе) 0:2 Нордшелланд (Фарум)
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