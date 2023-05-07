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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Силькеборг - Оденсе
Силькеборг - Оденсе: обзор матча 07 мая 2023
Силькеборг
07.05.2023, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, группа B, 6 тур
0 : 1
Завершен
Оденсе
33'
Э. Сабби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Силькеборг - Оденсе
90'
Замена
Ф. Тонгия
️️️️
Н. Микельсон
90'
Замена
Ч. Хорнеман
️️️️
Э. Сабби
Замена
А. Линд
️️️️
Т. Адамсен
79'
Замена
Л. Виген
️️️️
С. Тейтур Тордарсон
79'
Замена
А. Оггесен
️️️️
Л. Энгель
79'
69'
Замена
А. Элис Трандарсон
️️️️
А. Мустафич
Замена
С. Тенгстедт
️️️️
С. Йоргенсен
69'
Замена
К. Куск
️️️️
А. Клинге
69'
Желтая карточка
А. Клинге
62'
33'
ГОЛ! 0:1!
Э. Сабби
29'
Желтая карточка
Я. Минте
29'
Замена
Г. Груббе
️️️️
B. Paulsen
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Силькеборг
1
Николай Ларсен
ВР
4
Лукас Энгель
ЛЗ
3
Тобиас Сальквист
ЦЗ
40
Александер Буш
ЦЗ
22
Оливер Сонне
ПЗ
19
Андерс Клинге
ЦП
7
Пелле Маттссон
ЦП
6
Марк Бринк
ЦП
23
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
8
Тонни Адамсен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Оденсе
1
Мартин Хансен
ВР
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
20
Ален Мустафич
ЦП
9
Башким Кадрии
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
АП
11
Эммануэль Сабби
ПВ
11
Янкуба Минте
ПВ
4
Bjørn Paulsen
ЦФ
2
Николас Микельсон
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Силькеборг
1
Оскар Хедвалль
ВР
3
Робин Эстрем
ПЗ
7
Каспер Куск
ЦП
14
Андерс Даль
ЦП
13
Лассе Виген
ЦП
22
Андреас Оггесен
ЦП
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
41
Оскар Боесен
ЦФ
11
Александер Линд
ЦФ
Оденсе
1
Hans Christian Bernat
ВР
5
Omar Jebali
ЦЗ
14
Густав Груббе
ПЗ
98
Агон Муколли
ЛВ
7
Муса Джувара
ЛВ
10
Франко Тонгия
ЦП
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
11
Чарли Хорнеман
ПВ
10
Якоб Бреум
ЦФ
4-4-1-1
1
Ларсен
4
Энгель
3
Сальквист
40
Буш
22
Сонне
19
Клинге
6
Бринк
23
Тордарсон
7
Маттссон
8
Йоргенсен
8
Адамсен
3-2-3-2
1
Хансен
28
Слотсагер
3
6
Тверсков
20
Мустафич
9
Кадрии
11
Минте
29
Фрекьяер-Йенсен
11
Сабби
2
Микельсон
4
19
Клинге
7
Куск
7
Куск
19
Клинге
23
Тордарсон
13
Виген
13
Виген
23
Тордарсон
4
Энгель
22
Оггесен
22
Оггесен
4
Энгель
8
Йоргенсен
10
Тенгстедт
10
Тенгстедт
8
Йоргенсен
8
Адамсен
11
Линд
11
Линд
8
Адамсен
4
14
Груббе
14
Груббе
4
2
Микельсон
10
Тонгия
10
Тонгия
2
Микельсон
20
Мустафич
21
Трандарсон
21
Трандарсон
20
Мустафич
11
Сабби
11
Хорнеман
11
Хорнеман
11
Сабби
Остались в запасе
Силькеборг
Оденсе
1
Оскар Хедвалль
ВР
3
Робин Эстрем
ПЗ
14
Андерс Даль
ЦП
41
Оскар Боесен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
1
Hans Christian Bernat
ВР
5
Omar Jebali
ЦЗ
98
Агон Муколли
ЛВ
7
Муса Джувара
ЛВ
10
Якоб Бреум
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Остались в запасе
1
Оскар Хедвалль
ВР
3
Робин Эстрем
ПЗ
14
Андерс Даль
ЦП
41
Оскар Боесен
ЦФ
Остались в запасе
1
Hans Christian Bernat
ВР
5
Omar Jebali
ЦЗ
98
Агон Муколли
ЛВ
7
Муса Джувара
ЛВ
10
Якоб Бреум
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Главный тренер
Ове Педерсен
Статистика матча Силькеборг - Оденсе
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Стадион:
Силькеборг
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