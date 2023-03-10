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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Оденсе - Ольборг
Оденсе - Ольборг: обзор матча 10 марта 2023
Оденсе
10.03.2023, пятница, 21:00
Дания. Суперлига, 21 тур
2 : 1
Завершен
Ольборг
33'
Б. Кадрии (П)
50'
Ф. Тонгия
90+4'
Д. Гранли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оденсе - Ольборг
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
Д. Гранли
Замена
К. Зохоре
️️️️
Б. Кадрии
85'
Замена
А. Элис Трандарсон
️️️️
Э. Сабби
78'
74'
Замена
А. Эмента
️️️️
Л. Андерсен
73'
Желтая карточка
Л. Крамер
Замена
Н. Скитта
️️️️
М. Фрекьяер-Йенсен
72'
60'
Замена
А. Поульсен
️️️️
К. Лудевиг
60'
Замена
М. Рамкильде
️️️️
Л. Прип
ГОЛ! 2:0!
Ф. Тонгия
Пас отдал
А. Манне
50'
Желтая карточка
Ф. Тонгия
45'
+1
Желтая карточка
А. Манне
36'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Кадрии
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оденсе
1
Hans Christian Bernat
ВР
14
Густав Груббе
ЦЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
8
Аласана Манне
ЦП
10
Франко Тонгия
ЦП
9
Башким Кадрии
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
АП
11
Эммануэль Сабби
ПВ
4
Bjørn Paulsen
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Ольборг
12
Тео Сандер
ВР
6
Ларс Крамер
ЦЗ
5
Расмус Теланнер
ЦЗ
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
18
Лука Прип
ПВ
10
Аллан Соуза
ПВ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
11
Оливер Росс
ЦФ
25
Лукас Андерсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Оденсе
27
Magnus Nielsen
ВР
5
Omar Jebali
ЦЗ
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
20
Ален Мустафич
ЦП
15
Натан Скитта
АП
11
Чарли Хорнеман
ПВ
2
Николас Микельсон
ЦФ
10
Якоб Бреум
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Ольборг
58
Нико Мантль
ВР
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
24
Йонас Скулстад
ЦЗ
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
2
Кристоффер Паллесен
ПЗ
6
Педру Феррейра
ОП
18
Аносике Эмента
ЦФ
19
Марко Рамкильде
ЦФ
4-3-2-1
1
14
Груббе
3
6
Тверсков
28
Слотсагер
8
Манне
10
Тонгия
9
Кадрии
29
Фрекьяер-Йенсен
11
Сабби
4
4-1-2-3
12
Сандер
29
Лудевиг
5
Теланнер
4
Гранли
6
Крамер
6
Хойхольт
10
Соуза
18
Прип
25
Андерсен
11
Росс
9
Хелениус
11
Сабби
21
Трандарсон
21
Трандарсон
11
Сабби
29
Фрекьяер-Йенсен
15
Скитта
15
Скитта
29
Фрекьяер-Йенсен
9
Кадрии
7
Зохоре
7
Зохоре
9
Кадрии
29
Лудевиг
2
Поульсен
2
Поульсен
29
Лудевиг
25
Андерсен
18
Эмента
18
Эмента
25
Андерсен
18
Прип
19
Рамкильде
19
Рамкильде
18
Прип
Остались в запасе
Оденсе
Ольборг
27
Magnus Nielsen
ВР
5
Omar Jebali
ЦЗ
20
Ален Мустафич
ЦП
11
Чарли Хорнеман
ПВ
2
Николас Микельсон
ЦФ
10
Якоб Бреум
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
58
Нико Мантль
ВР
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
24
Йонас Скулстад
ЦЗ
2
Кристоффер Паллесен
ПЗ
6
Педру Феррейра
ОП
Главный тренер
Ларс Фриис
Остались в запасе
27
Magnus Nielsen
ВР
5
Omar Jebali
ЦЗ
20
Ален Мустафич
ЦП
11
Чарли Хорнеман
ПВ
2
Николас Микельсон
ЦФ
10
Якоб Бреум
ЦФ
Остались в запасе
58
Нико Мантль
ВР
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
24
Йонас Скулстад
ЦЗ
2
Кристоффер Паллесен
ПЗ
6
Педру Феррейра
ОП
Главный тренер
Ове Педерсен
Главный тренер
Ларс Фриис
Статистика матча Оденсе - Ольборг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Информация о матче
Стадион:
Оденсе
Новости команд
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Оденсе
Ольборг
«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
2023.06.12 21:21
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
2022.09.01 00:45
Эриксен тренируется индивидуально с бывшим клубом «Оденсе»
2021.12.02 16:59
1
Агент Феррейры – об интересе ЦСКА: «Педро входит в шорт-лист некоторых российских клубов»
2021.01.21 20:55
ЦСКА интересуется опорником «Ольборга» Феррейрой
2021.01.21 19:55
1
«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
2023.06.12 21:21
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
2022.09.01 00:45
Эриксен тренируется индивидуально с бывшим клубом «Оденсе»
2021.12.02 16:59
1
Товарищеский матч. «Рубин» впервые не выиграл при Слуцком, уступив «Оденсе»
2020.02.03 16:49
6
Сантос, Тарасов, Бакаев – в старте «Рубина» на матч с «Оденсе»
2020.02.03 13:55
Агент Феррейры – об интересе ЦСКА: «Педро входит в шорт-лист некоторых российских клубов»
2021.01.21 20:55
ЦСКА интересуется опорником «Ольборга» Феррейрой
2021.01.21 19:55
1
Официально: Абильдгор перешел в «Рубин»
2020.02.03 23:23
3
«Бизнес Online»: «Рубин» договорился с «Ольборгом» о трансфере Абилгора
2020.02.01 15:19
2
Bold: «Рубин» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Ольборга» Абилгора
2020.02.01 12:48
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