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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Оденсе - Орхус
Оденсе - Орхус: обзор матча 07 августа 2022
Оденсе
07.08.2022, воскресенье, 19:00
Дания. Суперлига, 4 тур
1 : 2
Завершен
Орхус
38'
Р. Эстрем
9'
П. Мортенсен
87'
П. Мортенсен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оденсе - Орхус
90'
+1
Желтая карточка
A. D'Alberto
89'
Замена
D. Kurminowski
️️️️
С. Хауген
Замена
L. Kjerrumgaard
️️️️
Б. Кадрии
88'
87'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
П. Мортенсен
80'
Замена
Д. Линкс
️️️️
Э. Кал
Замена
M. Fenger
️️️️
Ч. Хорнеман
72'
Замена
K. Larsen
️️️️
Р. Эстрем
71'
Замена
Я. Бреум
️️️️
А. Элис Трандарсон
71'
71'
Замена
Ф. Брандхоф
️️️️
А. Гренбек
70'
Замена
A. D'Alberto
️️️️
Т. Мельгор
Желтая карточка
Ч. Хорнеман
42'
ГОЛ! 1:1!
Р. Эстрем
38'
Желтая карточка
Б. Кадрии
19'
12'
Желтая карточка
А. Гренбек
9'
ГОЛ! 0:1!
П. Мортенсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оденсе
16
Джоэль Кинг
ЛЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ЦЗ
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
2
Николас Микельсон
ЦФ
4
Bjørn Paulsen
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
11
Чарли Хорнеман
ЦФ
9
Башким Кадрии
ЦФ
1
Мартин Хансен
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
6
Николай Поульсен
ЦП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
19
Эрик Кал
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
31
Янн-Орель Биссек
ЦФ
31
Томас Кристенсен
ЦФ
9
Сигурд Хауген
ЦФ
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
14
Тобиас Мельгор
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Оденсе
1
Hans Christian Bernat
ВР
29
Аске Адельгор
ЦЗ
14
Густав Груббе
ЦЗ
3
Kasper Larsen
ЦЗ
98
Агон Муколли
ЛВ
10
Якоб Бреум
ЦФ
9
Luca Kjerrumgaard
ЦФ
9
Max Fenger
ЦФ
9
Kante Kefing
ЦФ
Орхус
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
2
Oliver Lund
ЦЗ
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
11
Джифт Линкс
ЦП
24
Zach Duncan
ЦП
22
B. Hvidt
ЦП
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
91
D. Kurminowski
ЦФ
4-1-5
16
Кинг
3
3
Эстрем
6
Тверсков
21
Трандарсон
7
Свендсен
1
Хансен
9
Кадрии
11
Хорнеман
4
1-4-5
1
Хансен
5
Тингагер
21
Мадсен
19
Кал
11
Гренбек
6
Поульсен
31
Биссек
14
Мельгор
9
Мортенсен
9
Хауген
31
Кристенсен
3
Эстрем
3
3
3
Эстрем
21
Трандарсон
10
Бреум
10
Бреум
21
Трандарсон
9
Кадрии
9
9
9
Кадрии
11
Хорнеман
9
9
11
Хорнеман
14
Мельгор
5
5
14
Мельгор
11
Гренбек
29
Брандхоф
29
Брандхоф
11
Гренбек
19
Кал
11
Линкс
11
Линкс
19
Кал
9
Хауген
91
91
9
Хауген
Остались в запасе
Оденсе
Орхус
1
Hans Christian Bernat
ВР
29
Аске Адельгор
ЦЗ
14
Густав Груббе
ЦЗ
98
Агон Муколли
ЛВ
9
Kante Kefing
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
2
Oliver Lund
ЦЗ
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
24
Zach Duncan
ЦП
22
B. Hvidt
ЦП
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Остались в запасе
1
Hans Christian Bernat
ВР
29
Аске Адельгор
ЦЗ
14
Густав Груббе
ЦЗ
98
Агон Муколли
ЛВ
9
Kante Kefing
ЦФ
Остались в запасе
2
Oliver Lund
ЦЗ
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
24
Zach Duncan
ЦП
22
B. Hvidt
ЦП
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Статистика матча Оденсе - Орхус
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Информация о матче
Стадион:
Оденсе
Новости команд
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Оденсе
Орхус
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