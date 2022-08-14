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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Брондбю - Оденсе
Брондбю - Оденсе: обзор матча 14 августа 2022
Брондбю
14.08.2022, воскресенье, 19:00
Дания. Суперлига, 5 тур
2 : 0
Завершен
Оденсе
13'
Й. Радошевич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брондбю - Оденсе
88'
Замена
А. Муколли
️️️️
Б. Кадрии
Замена
А. Слимане
️️️️
М. Дивкович
80'
78'
Замена
Я. Бреум
️️️️
А. Элис Трандарсон
Замена
Y. Salech
️️️️
М. Квистгарден
71'
69'
Желтая карточка
А. Элис Трандарсон
Замена
К. Тшиемб
️️️️
Д. Васс
69'
Желтая карточка
Д. Васс
65'
Желтая карточка
М. Дивкович
61'
46'
Замена
M. Fenger
️️️️
Ч. Хорнеман
43'
Желтая карточка
Д. Кинг
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Й. Радошевич
13'
12'
Желтая карточка
B. Paulsen
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
12
Кристиан Каппис
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
17
Матиас Греве
АП
8
Джо Белл
ЦФ
29
Оскар Швартау
ЦФ
24
Марко Дивкович
ЦФ
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Оденсе
16
Джоэль Кинг
ЛЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
4
Bjørn Paulsen
ЦФ
11
Иссам Жебали
ЦФ
11
Чарли Хорнеман
ЦФ
9
Башким Кадрии
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
2
Николас Микельсон
ЦФ
1
Мартин Хансен
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Брондбю
50
Lucas Ziegler
ВР
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
19
Bertram Kvist
ЦП
39
Marinus Larsen
ЦП
21
Петер Бьюр
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
9
Yousef Salech
ЦФ
Оденсе
1
Hans Christian Bernat
ВР
29
Аске Адельгор
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ЦЗ
14
Густав Груббе
ЦЗ
98
Агон Муколли
ЛВ
10
Якоб Бреум
ЦФ
9
Max Fenger
ЦФ
9
Luca Kjerrumgaard
ЦФ
2-3-1-4
30
Миккельсен
24
Ростед
32
Алвес
10
Васс
12
Каппис
5
Радошевич
17
Греве
8
Белл
30
Квистгарден
24
Дивкович
29
Швартау
3-1-5
6
Тверсков
3
16
Кинг
21
Трандарсон
11
Хорнеман
1
Хансен
2
Микельсон
7
Свендсен
9
Кадрии
10
Васс
5
Тшиемб
5
Тшиемб
10
Васс
24
Дивкович
20
Слимане
20
Слимане
24
Дивкович
30
Квистгарден
9
9
30
Квистгарден
9
Кадрии
98
Муколли
98
Муколли
9
Кадрии
21
Трандарсон
10
Бреум
10
Бреум
21
Трандарсон
11
Хорнеман
9
9
11
Хорнеман
Остались в запасе
Брондбю
Оденсе
50
Lucas Ziegler
ВР
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
19
Bertram Kvist
ЦП
39
Marinus Larsen
ЦП
21
Петер Бьюр
ЦП
Главный тренер
Нильс Фредриксен
1
Hans Christian Bernat
ВР
29
Аске Адельгор
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ЦЗ
14
Густав Груббе
ЦЗ
9
Luca Kjerrumgaard
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Остались в запасе
50
Lucas Ziegler
ВР
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
19
Bertram Kvist
ЦП
39
Marinus Larsen
ЦП
21
Петер Бьюр
ЦП
Остались в запасе
1
Hans Christian Bernat
ВР
29
Аске Адельгор
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ЦЗ
14
Густав Груббе
ЦЗ
9
Luca Kjerrumgaard
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Главный тренер
Ове Педерсен
Статистика матча Брондбю - Оденсе
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Стадион:
Брондбю
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