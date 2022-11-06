Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Дания. Суперлига
Оденсе - Брондбю
Оденсе - Брондбю: обзор матча 06 ноября 2022
Оденсе
06.11.2022, воскресенье, 20:00
Дания. Суперлига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Брондбю
83'
Э. Сабби
33'
О. Омойджуанфо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оденсе - Брондбю
Замена
А. Элис Трандарсон
️️️️
И. Жебали
90'
+3
89'
Желтая карточка
Б. Риверос
89'
Замена
М. Квистгарден
️️️️
С. Хедлунд
ГОЛ! 1:1!
Э. Сабби
Пас отдал
И. Жебали
83'
Замена
Ч. Хорнеман
️️️️
Я. Минте
82'
78'
Замена
С. Ростед
️️️️
О. Омойджуанфо
66'
Замена
К. Каппис
️️️️
А. Слимане
Замена
Э. Сабби
️️️️
Ф. Тонгия
61'
Замена
️️️️
А. Манне
46'
Желтая карточка
Ф. Тонгия
45'
33'
ГОЛ! 0:1!
О. Омойджуанфо
Пас отдал
С. Хедлунд
8'
Желтая карточка
М. Греве
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оденсе
14
Густав Груббе
ЦЗ
15
Михайло Иванчевич
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
8
Армин Гигович
ЦП
10
Франко Тонгия
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
АП
11
Янкуба Минте
ПВ
1
Мартин Хансен
ЦФ
4
Bjørn Paulsen
ЦФ
11
Иссам Жебали
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
2
Андреас Максе
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
7
Николай Валлис
АП
17
Матиас Греве
АП
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
15
Симон Хедлунд
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Оденсе
27
Magnus Nielsen
ВР
16
Джоэль Кинг
ЛЗ
5
Omar Jebali
ЦЗ
98
Агон Муколли
ЛВ
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
11
Эммануэль Сабби
ЦП
8
Аласана Манне
ЦП
11
Чарли Хорнеман
ПВ
10
Якоб Бреум
ЦФ
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
21
Петер Бьюр
ЦП
12
Кристиан Каппис
ЦП
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
8
Джо Белл
ЦФ
29
Оскар Швартау
ЦФ
24
Марко Дивкович
ЦФ
4-2-2-3
14
Груббе
3
6
Тверсков
15
Иванчевич
8
Гигович
10
Тонгия
29
Фрекьяер-Йенсен
11
Минте
11
Жебали
4
1
Хансен
4-2-2-2
1
Хермансен
19
Гаммельбю
5
Тшиемб
15
Риверос
2
Максе
5
Радошевич
20
Слимане
7
Валлис
17
Греве
15
Хедлунд
10
Омойджуанфо
11
Жебали
21
Трандарсон
21
Трандарсон
11
Жебали
10
Тонгия
11
Сабби
11
Сабби
10
Тонгия
8
Манне
8
Манне
11
Минте
11
Хорнеман
11
Хорнеман
11
Минте
10
Омойджуанфо
24
Ростед
24
Ростед
10
Омойджуанфо
20
Слимане
12
Каппис
12
Каппис
20
Слимане
15
Хедлунд
30
Квистгарден
30
Квистгарден
15
Хедлунд
Остались в запасе
Оденсе
Брондбю
27
Magnus Nielsen
ВР
16
Джоэль Кинг
ЛЗ
5
Omar Jebali
ЦЗ
98
Агон Муколли
ЛВ
10
Якоб Бреум
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
30
Томас Миккельсен
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
21
Петер Бьюр
ЦП
8
Джо Белл
ЦФ
29
Оскар Швартау
ЦФ
24
Марко Дивкович
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Остались в запасе
27
Magnus Nielsen
ВР
16
Джоэль Кинг
ЛЗ
5
Omar Jebali
ЦЗ
98
Агон Муколли
ЛВ
10
Якоб Бреум
ЦФ
Остались в запасе
30
Томас Миккельсен
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
21
Петер Бьюр
ЦП
8
Джо Белл
ЦФ
29
Оскар Швартау
ЦФ
24
Марко Дивкович
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Статистика матча Оденсе - Брондбю
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Стадион:
Оденсе
Новости команд
Все
Оденсе
Брондбю
«Брондбю» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 19:50
«Брондбю» – «Страсбур»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 2.10
2025.08.27 11:58
«ХБ Торсхавн» – «Брондбю»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.85
2025.07.23 09:23
«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
2023.06.12 21:21
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
2022.09.01 00:45
«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
2023.06.12 21:21
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
2022.09.01 00:45
Эриксен тренируется индивидуально с бывшим клубом «Оденсе»
2021.12.02 16:59
1
Товарищеский матч. «Рубин» впервые не выиграл при Слуцком, уступив «Оденсе»
2020.02.03 16:49
6
Сантос, Тарасов, Бакаев – в старте «Рубина» на матч с «Оденсе»
2020.02.03 13:55
«Брондбю» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 19:50
«Брондбю» – «Страсбур»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 2.10
2025.08.27 11:58
«ХБ Торсхавн» – «Брондбю»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.85
2025.07.23 09:23
«Атлетико» продал Васса. Он травмировался в дебютном матче и больше не играл за мадридцев
2022.08.13 10:19
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Брондбю» благодаря голу Дзюбы
2022.02.11 17:51
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+