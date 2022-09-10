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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Оденсе - Копенгаген
Оденсе - Копенгаген: обзор матча 10 сентября 2022
Оденсе
10.09.2022, суббота, 20:00
Дания. Суперлига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Копенгаген
45'
И. Жебали
22'
М. Фрекьяер-Йенсен (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оденсе - Копенгаген
90'
+4
Желтая карточка
Н. Бойлесен
Желтая карточка
Б. Кадрии
90'
90'
Желтая карточка
В. Классон
Замена
А. Элис Трандарсон
️️️️
А. Гигович
90'
84'
Замена
Д. Вавро
️️️️
Д. Хочолава
Замена
А. Манне
️️️️
Й. Тверсков
83'
Замена
J. Skjelvik
️️️️
М. Фрекьяер-Йенсен
70'
Замена
Я. Бреум
️️️️
М. Иванчевич
70'
55'
Замена
М. Дарами
️️️️
М. Карамоко
45'
+2
Желтая карточка
Р. Фалк-Йенсен
ГОЛ! 1:1!
И. Жебали
Пас отдал
Б. Кадрии
45'
Желтая карточка
М. Иванчевич
24'
22'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Фрекьяер-Йенсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оденсе
14
Густав Груббе
ЦЗ
15
Михайло Иванчевич
ЦЗ
29
Аске Адельгор
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
8
Армин Гигович
ЦП
10
Франко Тонгия
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
ЦП
11
Иссам Жебали
ЦФ
1
Мартин Хансен
ЦФ
4
Bjørn Paulsen
ЦФ
9
Башким Кадрии
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Копенгаген
13
Мэтью Райан
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
6
Марко Стаменич
ЦП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Оденсе
1
Hans Christian Bernat
ВР
16
Джоэль Кинг
ЛЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
98
Агон Муколли
ЛВ
8
Аласана Манне
ЦП
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
10
Якоб Бреум
ЦФ
11
Янкуба Минте
ЦФ
11
Чарли Хорнеман
ЦФ
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
18
Поль Мукаиру
ЛВ
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
19
Руни Барджи
ПВ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
4-3-4
14
Груббе
29
Адельгор
6
Тверсков
15
Иванчевич
8
Гигович
10
Тонгия
29
Фрекьяер-Йенсен
11
Жебали
9
Кадрии
4
1
Хансен
4-3-1-2
13
Райан
4
Дикс
20
Бойлесен
5
Хочолава
34
Кристиансен
6
Стаменич
10
Харальдссон
21
Лерагер
7
Классон
8
Фалк-Йенсен
14
Корнелиус
29
Фрекьяер-Йенсен
3
3
29
Фрекьяер-Йенсен
6
Тверсков
8
Манне
8
Манне
6
Тверсков
8
Гигович
21
Трандарсон
21
Трандарсон
8
Гигович
15
Иванчевич
10
Бреум
10
Бреум
15
Иванчевич
5
Хочолава
3
Вавро
3
Вавро
5
Хочолава
Карамоко
9
Дарами
9
Дарами
Карамоко
9
Карамоко
9
Карамоко
Остались в запасе
Оденсе
Копенгаген
1
Hans Christian Bernat
ВР
16
Джоэль Кинг
ЛЗ
98
Агон Муколли
ЛВ
11
Янкуба Минте
ЦФ
11
Чарли Хорнеман
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
18
Поль Мукаиру
ЛВ
19
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
1
Hans Christian Bernat
ВР
16
Джоэль Кинг
ЛЗ
98
Агон Муколли
ЛВ
11
Янкуба Минте
ЦФ
11
Чарли Хорнеман
ЦФ
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
18
Поль Мукаиру
ЛВ
19
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Ове Педерсен
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Оденсе - Копенгаген
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Информация о матче
Стадион:
Оденсе
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