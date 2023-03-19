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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Орхус - Оденсе
Орхус - Оденсе: обзор матча 19 марта 2023
Орхус
19.03.2023, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, 22 тур
1 : 0
Завершен
Оденсе
38'
П. Мортенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Орхус - Оденсе
Вторая желтая
Н. Поульсен
90'
88'
Замена
Т. Слотсагер
️️️️
B. Paulsen
Желтая карточка
С. Хауген
86'
Замена
Э. Кал
️️️️
Д. Линкс
78'
77'
Желтая карточка
Й. Тверсков
Замена
Ф. Брандхоф
️️️️
М. Андерсон
77'
73'
Замена
К. Зохоре
️️️️
Ф. Тонгия
68'
Замена
А. Элис Трандарсон
️️️️
Г. Груббе
Замена
С. Хауген
️️️️
М. Дуэлунн
65'
63'
Желтая карточка
Г. Груббе
Желтая карточка
Д. Линкс
56'
Желтая карточка
Н. Поульсен
46'
46'
Замена
Н. Скитта
️️️️
М. Фрекьяер-Йенсен
46'
Замена
Э. Сабби
️️️️
Б. Кадрии
Замена
М. Эмиль Мадсен
️️️️
К. Якоб
46'
Желтая карточка
Ф. Беймо
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
П. Мортенсен
Пас отдал
Д. Линкс
38'
Желтая карточка
М. Дуэлунн
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
2
Феликс Беймо
ПЗ
14
Тобиас Мельгор
ПЗ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
23
Микаэл Андерсон
ЦП
6
Николай Поульсен
ЦП
17
Кевин Якоб
АП
11
Джифт Линкс
ПВ
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Оденсе
1
Мартин Хансен
ВР
15
Михайло Иванчевич
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
14
Густав Груббе
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
8
Аласана Манне
ЦП
10
Франко Тонгия
ЦП
9
Башким Кадрии
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
АП
11
Янкуба Минте
ПВ
4
Bjørn Paulsen
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Орхус
99
Пер Бротвейт
ВР
21
Петер Бьюр
ЛЗ
19
Эрик Кал
ЛЗ
26
Якоб Андерсен
ЦЗ
3
Дизель Херрингтон
ЦЗ
14
Адам Дагхим
ЛВ
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
9
Сигурд Хауген
ЦФ
Оденсе
1
Hans Christian Bernat
ВР
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
20
Ален Мустафич
ЦП
15
Натан Скитта
АП
11
Эммануэль Сабби
ПВ
2
Николас Микельсон
ЦФ
10
Якоб Бреум
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
4-2-3-1
1
Хансен
2
Беймо
5
Тингагер
31
Биссек
14
Мельгор
23
Андерсон
6
Поульсен
10
Дуэлунн
17
Якоб
11
Линкс
9
Мортенсен
4-3-2-1
1
Хансен
3
14
Груббе
6
Тверсков
15
Иванчевич
8
Манне
10
Тонгия
9
Кадрии
11
Минте
29
Фрекьяер-Йенсен
4
11
Линкс
19
Кал
19
Кал
11
Линкс
17
Якоб
21
Мадсен
21
Мадсен
17
Якоб
23
Андерсон
29
Брандхоф
29
Брандхоф
23
Андерсон
10
Дуэлунн
9
Хауген
9
Хауген
10
Дуэлунн
4
28
Слотсагер
28
Слотсагер
4
14
Груббе
21
Трандарсон
21
Трандарсон
14
Груббе
29
Фрекьяер-Йенсен
15
Скитта
15
Скитта
29
Фрекьяер-Йенсен
9
Кадрии
11
Сабби
11
Сабби
9
Кадрии
10
Тонгия
7
Зохоре
7
Зохоре
10
Тонгия
Остались в запасе
Орхус
Оденсе
99
Пер Бротвейт
ВР
21
Петер Бьюр
ЛЗ
26
Якоб Андерсен
ЦЗ
3
Дизель Херрингтон
ЦЗ
14
Адам Дагхим
ЛВ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
1
Hans Christian Bernat
ВР
20
Ален Мустафич
ЦП
2
Николас Микельсон
ЦФ
10
Якоб Бреум
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Остались в запасе
99
Пер Бротвейт
ВР
21
Петер Бьюр
ЛЗ
26
Якоб Андерсен
ЦЗ
3
Дизель Херрингтон
ЦЗ
14
Адам Дагхим
ЛВ
Остались в запасе
1
Hans Christian Bernat
ВР
20
Ален Мустафич
ЦП
2
Николас Микельсон
ЦФ
10
Якоб Бреум
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Главный тренер
Ове Педерсен
Статистика матча Орхус - Оденсе
5
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
0 : 1
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Стадион:
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