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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Оденсе - Мидтьюлланд
Оденсе - Мидтьюлланд: обзор матча 29 июля 2022
Оденсе
29.07.2022, пятница, 20:00
Дания. Суперлига, 3 тур
1 : 5
Завершен
Мидтьюлланд
32'
М. Фрекьяер-Йенсен
24'
А. Дрейер
52'
Г. Исаксен
58'
А. Дрейер
61'
С. Каба
73'
П. Систо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оденсе - Мидтьюлланд
Замена
Д. Кинг
️️️️
Й. Тверсков
83'
Замена
L. Kjerrumgaard
️️️️
B. Paulsen
82'
77'
Замена
М. Тюхосен
️️️️
Д. Андерссон
73'
ГОЛ! 1:5!
П. Систо
Пас отдал
Шарлес
66'
Замена
Паулиньо
️️️️
Э. Святченко
66'
Замена
Шарлес
️️️️
О. Серенсен
65'
Замена
Э. Чилуфья
️️️️
С. Каба
61'
ГОЛ! 1:4!
С. Каба
Пас отдал
А. Дрейер
Замена
А. Муколли
️️️️
М. Фрекьяер-Йенсен
59'
58'
ГОЛ! 1:3!
А. Дрейер
Пас отдал
Д. Андерссон
56'
Замена
П. Систо
️️️️
Г. Исаксен
54'
Желтая карточка
Н. Дир
52'
ГОЛ! 1:2!
Г. Исаксен
Пас отдал
С. Каба
Замена
Я. Бреум
️️️️
Ч. Хорнеман
46'
42'
Желтая карточка
Д. Андерссон
Желтая карточка
Й. Тверсков
41'
ГОЛ! 1:1!
М. Фрекьяер-Йенсен
Пас отдал
Б. Кадрии
32'
24'
ГОЛ! 0:1!
А. Дрейер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оденсе
1
Hans Christian Bernat
ВР
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
3
Kasper Larsen
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
ЦП
6
Ayo Simon Okosun
ЦП
7
Сандер Свендсен
ЦФ
11
Чарли Хорнеман
ЦФ
9
Башким Кадрии
ЦФ
4
Bjørn Paulsen
ЦФ
2
Николас Микельсон
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
18
Оливер Серенсен
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
10
Андерс Дрейер
ПВ
9
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Оденсе
30
Mande Sayouba
ВР
16
Джоэль Кинг
ЛЗ
14
Густав Груббе
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ЦЗ
98
Агон Муколли
ЛВ
10
Якоб Бреум
ЦФ
9
Kante Kefing
ЦФ
9
Luca Kjerrumgaard
ЦФ
Мидтьюлланд
23
Пабло Ортис
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
77
Пионе Систо
ЦП
35
Шарлес
ЦП
9
Виктор Линд
ЦФ
14
Эдвард Чилуфья
ЦФ
1
David Ousted
ЦФ
3-2-5
1
6
Тверсков
3
3
29
Фрекьяер-Йенсен
6
11
Хорнеман
2
Микельсон
4
9
Кадрии
7
Свендсен
3-3-2-1-1
1
Олафссон
2
Андерссон
18
Жуниньо
28
Святченко
3
Дальсгаард
25
Онидика
44
Дир
11
Исаксен
18
Серенсен
10
Дрейер
9
Каба
6
Тверсков
16
Кинг
16
Кинг
6
Тверсков
29
Фрекьяер-Йенсен
98
Муколли
98
Муколли
29
Фрекьяер-Йенсен
11
Хорнеман
10
Бреум
10
Бреум
11
Хорнеман
4
9
9
4
28
Святченко
29
Паулиньо
29
Паулиньо
28
Святченко
2
Андерссон
17
Тюхосен
17
Тюхосен
2
Андерссон
11
Исаксен
77
Систо
77
Систо
11
Исаксен
18
Серенсен
35
Шарлес
35
Шарлес
18
Серенсен
9
Каба
14
Чилуфья
14
Чилуфья
9
Каба
Остались в запасе
Оденсе
Мидтьюлланд
30
Mande Sayouba
ВР
14
Густав Груббе
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ЦЗ
9
Kante Kefing
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
23
Пабло Ортис
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
9
Виктор Линд
ЦФ
1
David Ousted
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Остались в запасе
30
Mande Sayouba
ВР
14
Густав Груббе
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ЦЗ
9
Kante Kefing
ЦФ
Остались в запасе
23
Пабло Ортис
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
9
Виктор Линд
ЦФ
1
David Ousted
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Главный тренер
Бо Хенриксен
Статистика матча Оденсе - Мидтьюлланд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Информация о матче
Стадион:
Оденсе
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