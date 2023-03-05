Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Дания. Суперлига
Копенгаген - Оденсе
Копенгаген - Оденсе: обзор матча 05 марта 2023
Копенгаген
05.03.2023, воскресенье, 20:30
Дания. Суперлига, 20 тур
7 : 0
Завершен
Оденсе
29'
Д. Гонсалвеш (П)
43'
Л. Лерагер
48'
М. Дарами
53'
Р. Фалк-Йенсен
56'
Х. Арнар Харальдссон
83'
Л. Лерагер
88'
М. Дарами
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Копенгаген - Оденсе
ГОЛ! 7:0!
М. Дарами
88'
ГОЛ! 6:0!
Л. Лерагер
Пас отдал
М. Дарами
83'
69'
Замена
Н. Скитта
️️️️
М. Фрекьяер-Йенсен
Замена
Р. Барджи
️️️️
Д. Гонсалвеш
68'
68'
Замена
Н. Микельсон
️️️️
Э. Сабби
Замена
Д. Ларссон
️️️️
Р. Фалк-Йенсен
64'
62'
Вторая желтая
М. Иванчевич
ГОЛ! 5:0!
Х. Арнар Харальдссон
Пас отдал
М. Дарами
56'
ГОЛ! 4:0!
Р. Фалк-Йенсен
53'
ГОЛ! 3:0!
М. Дарами
48'
46'
Замена
А. Элис Трандарсон
️️️️
Б. Кадрии
46'
Замена
Т. Слотсагер
️️️️
Ф. Тонгия
ГОЛ! 2:0!
Л. Лерагер
43'
37'
Желтая карточка
Э. Сабби
Замена
К. Дикс
️️️️
К. Серенсен
31'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Гонсалвеш
29'
28'
Красная карточка
А. Адельгор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
36
Вильям Клем
ОП
21
Лукас Лерагер
ЦП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Оденсе
1
Hans Christian Bernat
ВР
29
Аске Адельгор
ЛЗ
15
Михайло Иванчевич
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
14
Густав Груббе
ЦЗ
8
Аласана Манне
ЦП
9
Башким Кадрии
ЦП
10
Франко Тонгия
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
АП
11
Эммануэль Сабби
ПВ
Главный тренер
Ове Педерсен
Копенгаген
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
6
Марко Стаменич
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
19
Руни Барджи
ПВ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
Оденсе
27
Magnus Nielsen
ВР
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
20
Ален Мустафич
ЦП
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
15
Натан Скитта
АП
11
Чарли Хорнеман
ПВ
2
Николас Микельсон
ЦФ
10
Якоб Бреум
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
4-1-2-2-1
25
Грабара
3
Серенсен
3
Вавро
5
Лунд Йенсен
12
Йелерт
36
Клем
21
Лерагер
10
Харальдссон
9
Дарами
7
Гонсалвеш
8
Фалк-Йенсен
3-2-3-2
1
3
6
Тверсков
14
Груббе
15
Иванчевич
29
Адельгор
8
Манне
9
Кадрии
10
Тонгия
11
Сабби
29
Фрекьяер-Йенсен
3
Серенсен
4
Дикс
4
Дикс
3
Серенсен
7
Гонсалвеш
19
Барджи
19
Барджи
7
Гонсалвеш
8
Фалк-Йенсен
17
Ларссон
17
Ларссон
8
Фалк-Йенсен
10
Тонгия
28
Слотсагер
28
Слотсагер
10
Тонгия
9
Кадрии
21
Трандарсон
21
Трандарсон
9
Кадрии
29
Фрекьяер-Йенсен
15
Скитта
15
Скитта
29
Фрекьяер-Йенсен
11
Сабби
2
Микельсон
2
Микельсон
11
Сабби
Остались в запасе
Копенгаген
Оденсе
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
6
Марко Стаменич
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
7
Виктор Классон
ЛВ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
27
Magnus Nielsen
ВР
20
Ален Мустафич
ЦП
11
Чарли Хорнеман
ПВ
10
Якоб Бреум
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Остались в запасе
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
6
Марко Стаменич
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
7
Виктор Классон
ЛВ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
Остались в запасе
27
Magnus Nielsen
ВР
20
Ален Мустафич
ЦП
11
Чарли Хорнеман
ПВ
10
Якоб Бреум
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Ове Педерсен
Статистика матча Копенгаген - Оденсе
2
1
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Стадион:
Паркен
Новости команд
Все
Копенгаген
Оденсе
Лига Конференций: шансы «Интер Эскальдес» и «Копенгагена» на победу в матче 4-го тура
09:00
Лига Конференций: шансы «Копенгагена» и «Иберии 1999» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Црвена Звезда» – «Копенгаген»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Црвены Звезды» и «Копенгагена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Копенгаген» – «Брага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Лига Конференций: шансы «Интер Эскальдес» и «Копенгагена» на победу в матче 4-го тура
09:00
Лига Конференций: шансы «Копенгагена» и «Иберии 1999» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Црвена Звезда» – «Копенгаген»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Црвены Звезды» и «Копенгагена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Копенгаген» – «Брага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
2023.06.12 21:21
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
2022.09.01 00:45
Эриксен тренируется индивидуально с бывшим клубом «Оденсе»
2021.12.02 16:59
1
Товарищеский матч. «Рубин» впервые не выиграл при Слуцком, уступив «Оденсе»
2020.02.03 16:49
6
Сантос, Тарасов, Бакаев – в старте «Рубина» на матч с «Оденсе»
2020.02.03 13:55
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+