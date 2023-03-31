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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Оденсе - Мидтьюлланд
Оденсе - Мидтьюлланд: обзор матча 31 марта 2023
Оденсе
31.03.2023, пятница, 20:00
Дания. Суперлига, группа B, 1 тур
1 : 3
Завершен
Мидтьюлланд
31'
Э. Сабби
10'
Ф. Гейзельберг
14'
Жуниньо
90+1'
Э. Чилуфья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оденсе - Мидтьюлланд
Желтая карточка
Я. Минте
90'
+7
90'
+1
ГОЛ! 1:3!
Э. Чилуфья
Пас отдал
А. Симсир
90'
Замена
А. Симсир
️️️️
А. Гигович
84'
Желтая карточка
С. Гартенманн
84'
Замена
Э. Чилуфья
️️️️
Г. Исаксен
Желтая карточка
B. Paulsen
82'
Замена
Б. Кадрии
️️️️
Э. Сабби
78'
Замена
К. Зохоре
️️️️
А. Элис Трандарсон
78'
72'
Замена
В. Бак Йенсен
️️️️
Жуниньо
72'
Замена
Шарлес
️️️️
Ф. Гейзельберг
Замена
А. Муколли
️️️️
Я. Бреум
68'
Замена
А. Мустафич
️️️️
А. Манне
68'
Замена
Я. Минте
️️️️
Ф. Тонгия
46'
Желтая карточка
Э. Сабби
36'
ГОЛ! 1:2!
Э. Сабби
Пас отдал
Ф. Тонгия
31'
14'
ГОЛ! 0:2!
Жуниньо
Пас отдал
Г. Исаксен
10'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Гейзельберг
Желтая карточка
Ф. Тонгия
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оденсе
1
Мартин Хансен
ВР
29
Аске Адельгор
ЛЗ
15
Михайло Иванчевич
ЦЗ
14
Густав Груббе
ЦЗ
8
Аласана Манне
ЦП
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
10
Франко Тонгия
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
АП
11
Эммануэль Сабби
ПВ
4
Bjørn Paulsen
ЦФ
10
Якоб Бреум
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
18
Жуниньо
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
32
Эмилиано Мартинес
ОП
8
Армин Гигович
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
18
Оливер Серенсен
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
47
Фредерик Гейзельберг
ЦФ
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Оденсе
1
Hans Christian Bernat
ВР
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
98
Агон Муколли
ЛВ
9
Башким Кадрии
ЦП
20
Ален Мустафич
ЦП
11
Янкуба Минте
ПВ
2
Николас Микельсон
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Мидтьюлланд
60
Марк Угбо
ВР
55
Виктор Бак Йенсен
ЛЗ
22
Паскаль Тексель
ПЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
8
Эмам Ашур
ЦП
35
Шарлес
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
3-3-2-2
1
Хансен
29
Адельгор
14
Груббе
15
Иванчевич
8
Манне
21
Трандарсон
10
Тонгия
29
Фрекьяер-Йенсен
11
Сабби
10
Бреум
4
4-1-4-2
1
Олафссон
3
Дальсгаард
3
Гартенманн
17
Тюхосен
18
Жуниньо
32
Мартинес
11
Исаксен
8
Ольссон
18
Серенсен
8
Гигович
74
Брумадо
47
Гейзельберг
11
Сабби
9
Кадрии
9
Кадрии
11
Сабби
8
Манне
20
Мустафич
20
Мустафич
8
Манне
10
Бреум
98
Муколли
98
Муколли
10
Бреум
10
Тонгия
11
Минте
11
Минте
10
Тонгия
21
Трандарсон
7
Зохоре
7
Зохоре
21
Трандарсон
18
Жуниньо
55
Бак Йенсен
55
Бак Йенсен
18
Жуниньо
47
Гейзельберг
35
Шарлес
35
Шарлес
47
Гейзельберг
8
Гигович
58
Симсир
58
Симсир
8
Гигович
11
Исаксен
14
Чилуфья
14
Чилуфья
11
Исаксен
Остались в запасе
Оденсе
Мидтьюлланд
1
Hans Christian Bernat
ВР
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
2
Николас Микельсон
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
60
Марк Угбо
ВР
22
Паскаль Тексель
ПЗ
8
Эмам Ашур
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
Главный тренер
Бо Хенриксен
Остались в запасе
1
Hans Christian Bernat
ВР
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
2
Николас Микельсон
ЦФ
Остались в запасе
60
Марк Угбо
ВР
22
Паскаль Тексель
ПЗ
8
Эмам Ашур
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
Главный тренер
Ове Педерсен
Главный тренер
Бо Хенриксен
Статистика матча Оденсе - Мидтьюлланд
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
- : -
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
0 : 2
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Информация о матче
Стадион:
Оденсе
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