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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Оденсе - Ольборг
Оденсе - Ольборг: обзор матча 12 мая 2023
Оденсе
12.05.2023, пятница, 20:00
Дания. Суперлига, группа B, 7 тур
1 : 1
Завершен
Ольборг
13'
Э. Сабби
67'
П. Феррейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оденсе - Ольборг
Замена
Ч. Хорнеман
️️️️
Э. Сабби
83'
83'
Замена
О. Росс
️️️️
Ю. Бакиз
74'
Замена
М. Рамкильде
️️️️
Н. Хелениус
Замена
Г. Груббе
️️️️
Н. Микельсон
74'
Замена
А. Манне
️️️️
А. Мустафич
73'
Замена
Ф. Тонгия
️️️️
Я. Бреум
73'
71'
Желтая карточка
П. Феррейра
67'
ГОЛ! 1:1!
П. Феррейра
57'
Замена
Я. Нильсен
️️️️
К. Йоргенсен
56'
Замена
Л. Андерсен
️️️️
Л. Прип
44'
Желтая карточка
К. Лудевиг
ГОЛ! 1:0!
Э. Сабби
Пас отдал
А. Мустафич
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оденсе
1
Мартин Хансен
ВР
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
9
Башким Кадрии
ЦП
20
Ален Мустафич
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
АП
11
Эммануэль Сабби
ПВ
2
Николас Микельсон
ЦФ
10
Якоб Бреум
ЦФ
4
Bjørn Paulsen
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Ольборг
58
Нико Мантль
ВР
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
6
Ларс Крамер
ЦЗ
20
Каспер Йоргенсен
ПЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
10
Юнес Бакиз
ЛВ
6
Педру Феррейра
ОП
6
Мальте Хойхольт
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
18
Лука Прип
ПВ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Оденсе
1
Hans Christian Bernat
ВР
14
Густав Груббе
ПЗ
7
Муса Джувара
ЛВ
98
Агон Муколли
ЛВ
10
Франко Тонгия
ЦП
18
Max Ejdum
ЦП
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
8
Аласана Манне
ЦП
11
Чарли Хорнеман
ПВ
Ольборг
12
Тео Сандер
ВР
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
24
Йонас Скулстад
ЦЗ
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
25
Лукас Андерсен
ЦФ
19
Марко Рамкильде
ЦФ
18
Аносике Эмента
ЦФ
11
Оливер Росс
ЦФ
3-2-2-3
1
Хансен
6
Тверсков
3
28
Слотсагер
9
Кадрии
20
Мустафич
29
Фрекьяер-Йенсен
11
Сабби
4
10
Бреум
2
Микельсон
4-1-2-2-1
58
Мантль
29
Лудевиг
4
Гранли
6
Крамер
20
Йоргенсен
6
Феррейра
6
Хойхольт
8
Фоссум
18
Прип
10
Бакиз
9
Хелениус
2
Микельсон
14
Груббе
14
Груббе
2
Микельсон
10
Бреум
10
Тонгия
10
Тонгия
10
Бреум
20
Мустафич
8
Манне
8
Манне
20
Мустафич
11
Сабби
11
Хорнеман
11
Хорнеман
11
Сабби
20
Йоргенсен
3
Нильсен
3
Нильсен
20
Йоргенсен
18
Прип
25
Андерсен
25
Андерсен
18
Прип
9
Хелениус
19
Рамкильде
19
Рамкильде
9
Хелениус
10
Бакиз
11
Росс
11
Росс
10
Бакиз
Остались в запасе
Оденсе
Ольборг
1
Hans Christian Bernat
ВР
18
Max Ejdum
ЦП
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
7
Муса Джувара
ЛВ
98
Агон Муколли
ЛВ
Главный тренер
Ове Педерсен
12
Тео Сандер
ВР
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
24
Йонас Скулстад
ЦЗ
18
Аносике Эмента
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Остались в запасе
1
Hans Christian Bernat
ВР
18
Max Ejdum
ЦП
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
7
Муса Джувара
ЛВ
98
Агон Муколли
ЛВ
Остались в запасе
12
Тео Сандер
ВР
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
24
Йонас Скулстад
ЦЗ
18
Аносике Эмента
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Главный тренер
Ларс Фриис
Статистика матча Оденсе - Ольборг
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Информация о матче
Стадион:
Оденсе
Новости команд
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Оденсе
Ольборг
«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
2023.06.12 21:21
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
2022.09.01 00:45
Эриксен тренируется индивидуально с бывшим клубом «Оденсе»
2021.12.02 16:59
1
Агент Феррейры – об интересе ЦСКА: «Педро входит в шорт-лист некоторых российских клубов»
2021.01.21 20:55
ЦСКА интересуется опорником «Ольборга» Феррейрой
2021.01.21 19:55
1
«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
2023.06.12 21:21
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
2022.09.01 00:45
Эриксен тренируется индивидуально с бывшим клубом «Оденсе»
2021.12.02 16:59
1
Товарищеский матч. «Рубин» впервые не выиграл при Слуцком, уступив «Оденсе»
2020.02.03 16:49
6
Сантос, Тарасов, Бакаев – в старте «Рубина» на матч с «Оденсе»
2020.02.03 13:55
Агент Феррейры – об интересе ЦСКА: «Педро входит в шорт-лист некоторых российских клубов»
2021.01.21 20:55
ЦСКА интересуется опорником «Ольборга» Феррейрой
2021.01.21 19:55
1
Официально: Абильдгор перешел в «Рубин»
2020.02.03 23:23
3
«Бизнес Online»: «Рубин» договорился с «Ольборгом» о трансфере Абилгора
2020.02.01 15:19
2
Bold: «Рубин» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Ольборга» Абилгора
2020.02.01 12:48
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