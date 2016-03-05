|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бастия
|29
|0
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.05.2016
|1' -90'
|Бастия (Бастия)
|1:0
|Анжер (Анжер)
|30.04.2016
|1' -90'
|Кан (Кан)
|0:0
|Бастия (Бастия)
|40'
|24.04.2016
|Был в запасе
|Газелек (Аяччо)
|3:2
|Бастия (Бастия)
|16.04.2016
|Был в запасе
|Бастия (Бастия)
|0:1
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|09.04.2016
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|4:0
|Бастия (Бастия)
|03.04.2016
|1' -45'
|Бастия (Бастия)
|2:1
|Марсель (Марсель)
|20.03.2016
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|1:1
|Бастия (Бастия)
|12.03.2016
|1' -90'
|Бастия (Бастия)
|1:2
|Лилль (Лилль)
|09.03.2016
|1' -90'
|Бастия (Бастия)
|0:0
|Нант (Нант)
|55'
|05.03.2016
|Был в запасе
|Бастия (Бастия)
|0:0
|Лорьян (Лорьян)
|26.02.2016
|1' -79'
|Ницца (Ницца)
|0:2
|Бастия (Бастия)
|26'
|13.02.2016
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|0:1
|Бастия (Бастия)
|06.02.2016
|Был в запасе
|Бастия (Бастия)
|2:0
|Труа (Труа)
|02.02.2016
|1' -90'
|Монако (Монако)
|2:0
|Бастия (Бастия)
|35'
|23.01.2016
|1' -90'
|Генгам (Генгам)
|1:0
|Бастия (Бастия)
|16.01.2016
|1' -90'
|Бастия (Бастия)
|1:0
|Монпелье (Монпелье)
|90'
|08.01.2016
|1' -90'
|ПСЖ (Париж)
|2:0
|Бастия (Бастия)
|19.12.2015
|1' -90'
|Бастия (Бастия)
|2:0
|Реймс (Реймс)
|12.12.2015
|1' -90'
|Труа (Труа)
|1:1
|Бастия (Бастия)
|56'
|05.12.2015
|1' -90'
|Бастия (Бастия)
|1:2
|Монако (Монако)
|02.12.2015
|1' -90'
|Бастия (Бастия)
|1:0
|Бордо (Бордо)
|28.11.2015
|1' -90'
|Нант (Нант)
|0:0
|Бастия (Бастия)
|22.11.2015
|1' -90'
|Бастия (Бастия)
|1:2
|Газелек (Аяччо)
|07.11.2015
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|1:1
|Бастия (Бастия)
|31.10.2015
|1' -90'
|Бастия (Бастия)
|1:0
|Кан (Кан)
|24.10.2015
|73' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|2:0
|Бастия (Бастия)
|17.10.2015
|Был в запасе
|Бастия (Бастия)
|0:2
|ПСЖ (Париж)
|03.10.2015
|Был в запасе
|Анжер (Анжер)
|1:0
|Бастия (Бастия)
|26.09.2015
|Был в запасе
|Бастия (Бастия)
|3:0
|Тулуза (Тулуза)
|23.09.2015
|1' -90'
|Лион (Лион)
|2:0
|Бастия (Бастия)
|19.09.2015
|1' -90'
|Бастия (Бастия)
|1:3
|Ницца (Ницца)
|13.09.2015
|1' -90'
|Марсель (Марсель)
|4:1
|Бастия (Бастия)
|30.08.2015
|59' -90'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|2:1
|Бастия (Бастия)
|22.08.2015
|1' -90'
|Бастия (Бастия)
|3:0
|Генгам (Генгам)
|16.08.2015
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|1:1
|Бастия (Бастия)
|08.08.2015
|1' -90'
|Бастия (Бастия)
|2:1
|Ренн (Ренн)