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Франсуа Модесто
Статистика
Франсуа Модесто - статистика
Завершил карьеру
19 августа 1978 (48), Бастия
#20 | Защитник
181 см | 78 кг
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2015/2016
Франция. Кубок Лиги 2014/2015
Лига Европы 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Лига Европы 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Товарищеские матчи 2009
Франция. Лига 1 2009/2010
Франция. Лига 1 2008/2009
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бастия
29
0
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 37 тур
Бастия
1 : 0
07.05.2016
Анжер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Кан
0 : 0
30.04.2016
Бастия
1' - 90'
40'
Франция. Лига 1, 35 тур
Газелек
3 : 2
24.04.2016
Бастия
Был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Бастия
0 : 1
16.04.2016
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Тулуза
4 : 0
09.04.2016
Бастия
1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Бастия
2 : 1
03.04.2016
Марсель
1' - 45'
Франция. Лига 1, 31 тур
Бордо
1 : 1
20.03.2016
Бастия
1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Бастия
1 : 2
12.03.2016
Лилль
1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Бастия
0 : 0
09.03.2016
Нант
1' - 90'
55'
Франция. Лига 1, 29 тур
Бастия
0 : 0
05.03.2016
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Ницца
0 : 2
26.02.2016
Бастия
1' - 79'
26'
Франция. Лига 1, 26 тур
Реймс
0 : 1
13.02.2016
Бастия
1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Бастия
2 : 0
06.02.2016
Труа
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Монако
2 : 0
02.02.2016
Бастия
1' - 90'
35'
Франция. Лига 1, 22 тур
Генгам
1 : 0
23.01.2016
Бастия
1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Бастия
1 : 0
16.01.2016
Монпелье
1' - 90'
90'
Франция. Лига 1, 20 тур
ПСЖ
2 : 0
08.01.2016
Бастия
1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Бастия
2 : 0
19.12.2015
Реймс
1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Труа
1 : 1
12.12.2015
Бастия
1' - 90'
56'
Франция. Лига 1, 17 тур
Бастия
1 : 2
05.12.2015
Монако
1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Бастия
1 : 0
02.12.2015
Бордо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Нант
0 : 0
28.11.2015
Бастия
1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Бастия
1 : 2
22.11.2015
Газелек
1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Лилль
1 : 1
07.11.2015
Бастия
1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Бастия
1 : 0
31.10.2015
Кан
1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Монпелье
2 : 0
24.10.2015
Бастия
73' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Бастия
0 : 2
17.10.2015
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Анжер
1 : 0
03.10.2015
Бастия
Был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Бастия
3 : 0
26.09.2015
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 0
23.09.2015
Бастия
1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Бастия
1 : 3
19.09.2015
Ницца
1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Марсель
4 : 1
13.09.2015
Бастия
1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Сент-Этьен
2 : 1
30.08.2015
Бастия
59' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Бастия
3 : 0
22.08.2015
Генгам
1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Лорьян
1 : 1
16.08.2015
Бастия
1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Бастия
2 : 1
08.08.2015
Ренн
1' - 90'
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