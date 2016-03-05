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    Франсуа Модесто - статистика

    Защитник
    Имя Франсуа
    Фамилия Модесто
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Бастия
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 августа 1978 (44 года)
    Рост 181
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бастия 29 0 0 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.05.2016 1' -90' Бастия (Бастия) 1:0 Анжер (Анжер)
    30.04.2016 1' -90' Кан (Кан) 0:0 Бастия (Бастия)
    40'
    24.04.2016 Был в запасе Газелек (Аяччо) 3:2 Бастия (Бастия)
    16.04.2016 Был в запасе Бастия (Бастия) 0:1 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    09.04.2016 1' -90' Тулуза (Тулуза) 4:0 Бастия (Бастия)
    03.04.2016 1' -45' Бастия (Бастия) 2:1 Марсель (Марсель)
    20.03.2016 1' -90' Бордо (Бордо) 1:1 Бастия (Бастия)
    12.03.2016 1' -90' Бастия (Бастия) 1:2 Лилль (Лилль)
    09.03.2016 1' -90' Бастия (Бастия) 0:0 Нант (Нант)
    55'
    05.03.2016 Был в запасе Бастия (Бастия) 0:0 Лорьян (Лорьян)
    26.02.2016 1' -79' Ницца (Ницца) 0:2 Бастия (Бастия)
    26'
    13.02.2016 1' -90' Реймс (Реймс) 0:1 Бастия (Бастия)
    06.02.2016 Был в запасе Бастия (Бастия) 2:0 Труа (Труа)
    02.02.2016 1' -90' Монако (Монако) 2:0 Бастия (Бастия)
    35'
    23.01.2016 1' -90' Генгам (Генгам) 1:0 Бастия (Бастия)
    16.01.2016 1' -90' Бастия (Бастия) 1:0 Монпелье (Монпелье)
    90'
    08.01.2016 1' -90' ПСЖ (Париж) 2:0 Бастия (Бастия)
    19.12.2015 1' -90' Бастия (Бастия) 2:0 Реймс (Реймс)
    12.12.2015 1' -90' Труа (Труа) 1:1 Бастия (Бастия)
    56'
    05.12.2015 1' -90' Бастия (Бастия) 1:2 Монако (Монако)
    02.12.2015 1' -90' Бастия (Бастия) 1:0 Бордо (Бордо)
    28.11.2015 1' -90' Нант (Нант) 0:0 Бастия (Бастия)
    22.11.2015 1' -90' Бастия (Бастия) 1:2 Газелек (Аяччо)
    07.11.2015 1' -90' Лилль (Лилль) 1:1 Бастия (Бастия)
    31.10.2015 1' -90' Бастия (Бастия) 1:0 Кан (Кан)
    24.10.2015 73' -90' Монпелье (Монпелье) 2:0 Бастия (Бастия)
    17.10.2015 Был в запасе Бастия (Бастия) 0:2 ПСЖ (Париж)
    03.10.2015 Был в запасе Анжер (Анжер) 1:0 Бастия (Бастия)
    26.09.2015 Был в запасе Бастия (Бастия) 3:0 Тулуза (Тулуза)
    23.09.2015 1' -90' Лион (Лион) 2:0 Бастия (Бастия)
    19.09.2015 1' -90' Бастия (Бастия) 1:3 Ницца (Ницца)
    13.09.2015 1' -90' Марсель (Марсель) 4:1 Бастия (Бастия)
    30.08.2015 59' -90' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 2:1 Бастия (Бастия)
    22.08.2015 1' -90' Бастия (Бастия) 3:0 Генгам (Генгам)
    16.08.2015 1' -90' Лорьян (Лорьян) 1:1 Бастия (Бастия)
    08.08.2015 1' -90' Бастия (Бастия) 2:1 Ренн (Ренн)
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