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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бастия - ПСЖ
Бастия - ПСЖ: обзор матча 17 октября 2015
Бастия
17.10.2015, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 10 тур
0 : 2
Завершен
ПСЖ
72'
З. Ибрагимович
83'
З. Ибрагимович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бастия - ПСЖ
86'
Замена
Л. Курзава
️️️️
Максвелл
83'
ГОЛ! 0:2!
З. Ибрагимович
Пас отдал
С. Орье
73'
Замена
Э. Лавесси
️️️️
Л. Моура
72'
ГОЛ! 0:1!
З. Ибрагимович
Пас отдал
Э. Кавани
Замена
Брандао
️️️️
С. Диалло
62'
61'
Замена
Т. Мотта
️️️️
Б. Стамбули
Желтая карточка
Я. Каюзак
47'
44'
Желтая карточка
Маркиньос
Желтая карточка
А. Нгандо
38'
Желтая карточка
Г. Данич
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бастия
16
Жан-Луис Лека
ВР
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
20
Жюльен Пальмери
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
18
Янник Каюзак
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
29
Жиль Сиони
ПП
2
Садио Диалло
ЦФ
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
14
Адриан Рабьо
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Лукас Моура
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Бастия
1
Йеспер Хансен
ВР
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
34
Эдгар Александре
ЦП
24
Лис Хури
ЦП
2
Лассана Кулибали
ЦП
9
Флориан Распентино
ЦФ
11
Брандао
ЦФ
ПСЖ
1
Николя Дюшез
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
8
Тиаго Мотта
ЦП
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
26
Эрвин Онженда
ЦФ
3-1-5-1
16
Лека
5
Скиллачи
14
Пейберне
20
Пальмери
18
Каюзак
28
Данич
42
Фофана
41
Нгандо
11
Айите
29
Сиони
2
Диалло
4-1-1-2-2
46
Сиригу
92
Орье
5
Маркиньос
3
Силва
17
Максвелл
21
Стамбули
14
Рабьо
7
Моура
15
Пасторе
11
Ибрагимович
10
Кавани
2
Диалло
11
Брандао
11
Брандао
2
Диалло
17
Максвелл
3
Курзава
3
Курзава
17
Максвелл
21
Стамбули
8
Мотта
8
Мотта
21
Стамбули
7
Моура
22
Лавесси
22
Лавесси
7
Моура
Остались в запасе
Бастия
ПСЖ
34
Эдгар Александре
ЦП
1
Йеспер Хансен
ВР
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
24
Лис Хури
ЦП
2
Лассана Кулибали
ЦП
9
Флориан Распентино
ЦФ
1
Николя Дюшез
ВР
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
26
Эрвин Онженда
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
34
Эдгар Александре
ЦП
1
Йеспер Хансен
ВР
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
24
Лис Хури
ЦП
2
Лассана Кулибали
ЦП
9
Флориан Распентино
ЦФ
Остались в запасе
1
Николя Дюшез
ВР
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
26
Эрвин Онженда
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Бастия - ПСЖ
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
- : -
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 8 тур
Париж 13
1 : 0
26.09.2026
Бастия
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Лионель Жаффредо
(Ванн)
Стадион:
Арман Цесари
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Спорт
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