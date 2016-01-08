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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Бастия
ПСЖ - Бастия: обзор матча 08 января 2016
ПСЖ
08.01.2016, пятница, 22:30
Франция. Лига 1, 20 тур
2 : 0
Завершен
Бастия
29'
Т. Мотта
39'
Максвелл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Бастия
Замена
Э. Лавесси
️️️️
Б. Матюиди
81'
79'
Замена
М. Мостефа-Сбаа
️️️️
А. Нгандо
79'
Замена
А. Джику
️️️️
Ж. Сиони
Замена
Маркиньос
️️️️
Т. Силва
78'
74'
Желтая карточка
С. Фофана
71'
Желтая карточка
Ф. Маранж
63'
Замена
Ф. Камано
️️️️
Г. Данич
Замена
Х. Пасторе
️️️️
М. Верратти
63'
54'
Желтая карточка
С. Скиллачи
Желтая карточка
М. Верратти
45'
ГОЛ! 2:0!
Максвелл
39'
ГОЛ! 1:0!
Т. Мотта
Пас отдал
Т. Силва
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Бастия
16
Жан-Луис Лека
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
20
Жюльен Пальмери
ЦЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
18
Янник Каюзак
ОП
41
Аксель Нгандо
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
29
Жиль Сиони
ПП
11
Брандао
ЦФ
ПСЖ
1
Николя Дюшез
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Бастия
14
Мехди Мостефа-Сбаа
ВР
1
Йеспер Хансен
ВР
14
Матье Пейберне
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
45
Жюльен Ромен
ЦП
9
Флориан Распентино
ЦФ
4-3-2-1
1
Трапп
17
Максвелл
3
Силва
4
Луис
92
Орье
8
Матюиди
8
Мотта
6
Верратти
11
Ди Мария
7
Моура
11
Ибрагимович
4-1-4-1
16
Лека
20
Пальмери
5
Скиллачи
20
Модесто
28
Маранж
18
Каюзак
29
Сиони
41
Нгандо
42
Фофана
28
Данич
11
Брандао
3
Силва
5
Маркиньос
5
Маркиньос
3
Силва
6
Верратти
15
Пасторе
15
Пасторе
6
Верратти
8
Матюиди
22
Лавесси
22
Лавесси
8
Матюиди
28
Данич
40
Камано
40
Камано
28
Данич
41
Нгандо
14
Мостефа-Сбаа
14
Мостефа-Сбаа
41
Нгандо
29
Сиони
4
Джику
4
Джику
29
Сиони
Остались в запасе
ПСЖ
Бастия
1
Николя Дюшез
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
45
Жюльен Ромен
ЦП
1
Йеспер Хансен
ВР
14
Матье Пейберне
ЦЗ
9
Флориан Распентино
ЦФ
Остались в запасе
1
Николя Дюшез
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Остались в запасе
45
Жюльен Ромен
ЦП
1
Йеспер Хансен
ВР
14
Матье Пейберне
ЦЗ
9
Флориан Распентино
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча ПСЖ - Бастия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
- : -
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 8 тур
Париж 13
1 : 0
26.09.2026
Бастия
Информация о матче
Главный судья:
Себастьян Морейра
(Бельфор)
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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