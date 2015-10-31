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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бастия - Кан
Бастия - Кан: обзор матча 31 октября 2015
Бастия
31.10.2015, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 12 тур
1 : 0
Завершен
Кан
31'
С. Диалло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бастия - Кан
Замена
М. Мостефа-Сбаа
️️️️
С. Диалло
86'
69'
Замена
Д. Луи
️️️️
Ж. Адеоти
60'
Замена
Р. Роделен
️️️️
Э. Базиль
Замена
Ф. Распентино
️️️️
Ф. Маранж
60'
Желтая карточка
Я. Каюзак
58'
55'
Желтая карточка
Д. Да Силва
54'
Замена
Ж. Делаплас
️️️️
Ж. Н'Кололо
43'
Желтая карточка
А. Яхья
ГОЛ! 1:0!
С. Диалло
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бастия
16
Жан-Луис Лека
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
20
Жюльен Пальмери
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
18
Янник Каюзак
ОП
11
Флойд Айите
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
29
Жиль Сиони
ПП
2
Садио Диалло
ЦФ
Кан
1
Реми Веркутр
ВР
5
Аладьин Яхья
ВР
20
Александр Рейно
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
18
Жордан Адеоти
ЦП
11
Винсен Бесса
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
20
Эрве Базиль
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Бастия
1
Йеспер Хансен
ВР
14
Мехди Мостефа-Сбаа
ВР
14
Матье Пейберне
ЦЗ
45
Жюльен Ромен
ЦП
24
Лис Хури
ЦП
2
Лассана Кулибали
ЦП
9
Флориан Распентино
ЦФ
Кан
30
Поль Реле
ВР
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
14
Джефф Луи
ОП
33
Валентин Вуасин
ЦП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
19
Жордан Леборнье
ЦП
23
Ронни Роделен
ЦФ
4-1-4-1
16
Лека
28
Маранж
20
Модесто
20
Пальмери
5
Скиллачи
18
Каюзак
28
Данич
11
Айите
42
Фофана
29
Сиони
2
Диалло
3-4-2
1
Веркутр
8
Аппиа
3
Да Силва
20
Рейно
11
Бесса
25
Фере
35
Н'Кололо
18
Адеоти
9
Делор
20
Базиль
2
Диалло
14
Мостефа-Сбаа
14
Мостефа-Сбаа
2
Диалло
28
Маранж
9
Распентино
9
Распентино
28
Маранж
18
Адеоти
14
Луи
14
Луи
18
Адеоти
35
Н'Кололо
22
Делаплас
22
Делаплас
35
Н'Кололо
20
Базиль
23
Роделен
23
Роделен
20
Базиль
Остались в запасе
Бастия
Кан
45
Жюльен Ромен
ЦП
1
Йеспер Хансен
ВР
14
Матье Пейберне
ЦЗ
24
Лис Хури
ЦП
2
Лассана Кулибали
ЦП
33
Валентин Вуасин
ЦП
30
Поль Реле
ВР
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
19
Жордан Леборнье
ЦП
Главный тренер
Патрис Гаранде
Остались в запасе
45
Жюльен Ромен
ЦП
1
Йеспер Хансен
ВР
14
Матье Пейберне
ЦЗ
24
Лис Хури
ЦП
2
Лассана Кулибали
ЦП
Остались в запасе
33
Валентин Вуасин
ЦП
30
Поль Реле
ВР
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
19
Жордан Леборнье
ЦП
Главный тренер
Патрис Гаранде
Статистика матча Бастия - Кан
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
- : -
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 8 тур
Париж 13
1 : 0
26.09.2026
Бастия
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Мийо
(Шатне-Малабри)
Стадион:
Арман Цесари
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