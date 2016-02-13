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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Бастия
Реймс - Бастия: обзор матча 13 февраля 2016
Реймс
13.02.2016, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 26 тур
0 : 1
Завершен
Бастия
48'
Х. Траоре (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реймс - Бастия
Желтая карточка
Д. Ригонато
90'
Желтая карточка
Тьеви
88'
84'
Замена
Г. Данич
️️️️
Ф. Айите
83'
Замена
А. Кейта
️️️️
Ж. Сиони
Замена
А. Тюран
️️️️
Л. Бангура
81'
Желтая карточка
Л. Бангура
63'
Желтая карточка
П. Оньянге
54'
52'
Замена
Ф. Камано
️️️️
И. Диалло
48'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Х. Траоре
Замена
Д. Ригонато
️️️️
М. Такальфред
45'
Замена
Тьеви
️️️️
Г. Шарбонье
45'
45'
Желтая карточка
Ж. Пальмери
38'
Желтая карточка
М. Мостефа-Сбаа
26'
Желтая карточка
Я. Каюзак
Желтая карточка
Х. Траоре
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
30
Джонни Пласид
ВР
22
Микаэль Такальфред
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
6
Энтони Дево
ОП
8
Принс Оньянге
ЦП
13
Франк Синьорино
АП
23
Тьеви
ПВ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
7
Ласс Бангура
ЦФ
Главный тренер
Оливье Геган
Бастия
14
Мехди Мостефа-Сбаа
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
20
Жюльен Пальмери
ЦЗ
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
11
Флойд Айите
ЦП
29
Жиль Сиони
ПП
2
Садио Диалло
ЦФ
11
Брандао
ЦФ
Реймс
16
Косси Агасса
ВР
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
89
Атила Тюран
ЦЗ
37
Диего Ригонато
ЦП
7
Одаир Фортеш
ЦФ
39
Али Ндом
ЦФ
Бастия
1
Йеспер Хансен
ВР
28
Гаэль Данич
ЛП
40
Франсуа Камано
ЛВ
2
Лассана Кулибали
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
12
Абдулайе Кейта
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
3-1-1-2-3
30
Пласид
22
Такальфред
2
Манди
14
Траоре
6
Дево
8
Оньянге
13
Синьорино
23
Тьеви
7
Бангура
12
де Превилль
14
Шарбонье
3-3-2-2
14
Мостефа-Сбаа
14
Пейберне
20
Пальмери
20
Модесто
5
Диалло
18
Каюзак
28
Маранж
29
Сиони
11
Айите
11
Брандао
2
Диалло
22
Такальфред
37
Ригонато
37
Ригонато
22
Такальфред
7
Бангура
89
Тюран
89
Тюран
7
Бангура
5
Диалло
40
Камано
40
Камано
5
Диалло
11
Айите
28
Данич
28
Данич
11
Айите
29
Сиони
12
Кейта
12
Кейта
29
Сиони
Остались в запасе
Реймс
Бастия
7
Одаир Фортеш
ЦФ
16
Косси Агасса
ВР
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
39
Али Ндом
ЦФ
Главный тренер
Оливье Геган
1
Йеспер Хансен
ВР
2
Лассана Кулибали
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
Остались в запасе
7
Одаир Фортеш
ЦФ
16
Косси Агасса
ВР
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
39
Али Ндом
ЦФ
Остались в запасе
1
Йеспер Хансен
ВР
2
Лассана Кулибали
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
Главный тренер
Оливье Геган
Статистика матча Реймс - Бастия
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
- : -
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 8 тур
Париж 13
1 : 0
26.09.2026
Бастия
Информация о матче
Главный судья:
Лионель Жаффредо
(Ванн)
Стадион:
Огюст Делоне
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