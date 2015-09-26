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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бастия - Тулуза
Бастия - Тулуза: обзор матча 26 сентября 2015
Бастия
26.09.2015, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 8 тур
3 : 0
Завершен
Тулуза
8'
Ж. Пальмери
31'
С. Скиллачи
43'
С. Скиллачи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бастия - Тулуза
Желтая карточка
Ф. Маранж
86'
Замена
Ж. Сиони
️️️️
Я. Каюзак
82'
Замена
К. Мабулу
️️️️
М. Мостефа-Сбаа
79'
77'
Замена
Ю. Бен-Али
️️️️
В. Бен-Йеддер
66'
Замена
А. Пешич
️️️️
А. Регаттен
Замена
Л. Кулибали
️️️️
С. Диалло
64'
59'
Желтая карточка
А. Бли
49'
Желтая карточка
У. Спайич
ГОЛ! 3:0!
С. Скиллачи
Пас отдал
С. Диалло
43'
Желтая карточка
М. Мостефа-Сбаа
38'
ГОЛ! 2:0!
С. Скиллачи
31'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Пальмери
8'
2'
Желтая карточка
А. Регаттен
Желтая карточка
Я. Каюзак
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бастия
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Мехди Мостефа-Сбаа
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
20
Жюльен Пальмери
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
18
Янник Каюзак
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
11
Брандао
ЦФ
2
Садио Диалло
ЦФ
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
25
Урош Спайич
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
29
Алексис Бли
ОП
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
14
Янн Бодигер
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
26
Жан-Луи Акпа-Акпро
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Доминик Аррибаже
Бастия
1
Йеспер Хансен
ВР
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
93
Кристофер Мабулу
ЦП
24
Лис Хури
ЦП
2
Лассана Кулибали
ЦП
29
Жиль Сиони
ПП
9
Флориан Распентино
ЦФ
Тулуза
16
Али Ахамада
ВР
2
Максим Спано
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
17
Этьен Дидо
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
12
Юссеф Бен-Али
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
4-1-2-2
16
Лека
28
Маранж
5
Скиллачи
20
Пальмери
14
Пейберне
18
Каюзак
28
Данич
42
Фофана
2
Диалло
11
Брандао
3-1-3-3
1
Гойкоэчеа
25
Спайич
27
Кана-Бийик
32
Тиссеран
29
Бли
3
Думбия
14
Бодигер
17
Регаттен
10
Бен-Йеддер
26
Акпа-Акпро
22
Брейтуэйт
14
Мостефа-Сбаа
93
Мабулу
93
Мабулу
14
Мостефа-Сбаа
2
Диалло
2
Кулибали
2
Кулибали
2
Диалло
18
Каюзак
29
Сиони
29
Сиони
18
Каюзак
10
Бен-Йеддер
12
Бен-Али
12
Бен-Али
10
Бен-Йеддер
17
Регаттен
8
Пешич
8
Пешич
17
Регаттен
Остались в запасе
Бастия
Тулуза
1
Йеспер Хансен
ВР
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
24
Лис Хури
ЦП
9
Флориан Распентино
ЦФ
20
Матье Кафаро
АП
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
2
Максим Спано
ЦЗ
16
Али Ахамада
ВР
17
Этьен Дидо
ЦП
Главный тренер
Доминик Аррибаже
Остались в запасе
1
Йеспер Хансен
ВР
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
24
Лис Хури
ЦП
9
Флориан Распентино
ЦФ
Остались в запасе
20
Матье Кафаро
АП
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
2
Максим Спано
ЦЗ
16
Али Ахамада
ВР
17
Этьен Дидо
ЦП
Главный тренер
Доминик Аррибаже
Статистика матча Бастия - Тулуза
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
- : -
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 8 тур
Париж 13
1 : 0
26.09.2026
Бастия
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Главный судья:
Хаким Бен Эль-Хадж
Помощники судьи:
Николя Эннино
Хюсейин Оджак
Резервный судья:
Вильям Лавис
Стадион:
Арман Цесари
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