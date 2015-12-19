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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бастия - Реймс
Бастия - Реймс: обзор матча 19 декабря 2015
Бастия
19.12.2015, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 19 тур
2 : 0
Завершен
Реймс
22'
Ф. Айите
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бастия - Реймс
Желтая карточка
М. Мостефа-Сбаа
90'
Замена
М. Мостефа-Сбаа
️️️️
С. Фофана
73'
72'
Замена
А. Камара
️️️️
Ф. Синьорино
72'
Замена
А. Тюран
️️️️
Д. Ригонато
71'
Желтая карточка
М. Такальфред
Желтая карточка
Я. Каюзак
59'
58'
Замена
О. Фортеш
️️️️
Джордан
Замена
Брандао
️️️️
Ф. Распентино
46'
Желтая карточка
Ж. Пальмери
39'
Замена
️️️️
Ф. Айите
32'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Айите
Пас отдал
С. Фофана
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бастия
16
Жан-Луис Лека
ВР
20
Жюльен Пальмери
ЦЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
18
Янник Каюзак
ОП
11
Флойд Айите
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
29
Жиль Сиони
ПП
9
Флориан Распентино
ЦФ
Реймс
30
Джонни Пласид
ВР
22
Микаэль Такальфред
ЦЗ
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
6
Энтони Дево
ОП
37
Диего Ригонато
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
13
Франк Синьорино
АП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Оливье Геган
Бастия
14
Мехди Мостефа-Сбаа
ВР
1
Йеспер Хансен
ВР
24
Яссин Джеббур
ЦЗ
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
2
Лассана Кулибали
ЦП
11
Брандао
ЦФ
Реймс
16
Николя Леметр
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
89
Атила Тюран
ЦЗ
12
Оменуке Мфулу
ОП
8
Принс Оньянге
ЦП
7
Одаир Фортеш
ЦФ
51
Эдвин Маанан
ЦФ
3-1-5-1
16
Лека
20
Пальмери
5
Скиллачи
20
Модесто
18
Каюзак
28
Данич
11
Айите
41
Нгандо
42
Фофана
29
Сиони
9
Распентино
3-1-2-1-3
30
Пласид
14
Траоре
2
Фофана
22
Такальфред
6
Дево
37
Ригонато
23
Канкава
13
Синьорино
12
де Превилль
9
Джордан
89
Н'Гог
42
Фофана
14
Мостефа-Сбаа
14
Мостефа-Сбаа
42
Фофана
9
Распентино
11
Брандао
11
Брандао
9
Распентино
9
Джордан
7
Фортеш
7
Фортеш
9
Джордан
13
Синьорино
11
Камара
11
Камара
13
Синьорино
37
Ригонато
89
Тюран
89
Тюран
37
Ригонато
Остались в запасе
Бастия
Реймс
24
Яссин Джеббур
ЦЗ
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
1
Йеспер Хансен
ВР
14
Матье Пейберне
ЦЗ
2
Лассана Кулибали
ЦП
12
Оменуке Мфулу
ОП
51
Эдвин Маанан
ЦФ
16
Николя Леметр
ВР
8
Принс Оньянге
ЦП
Главный тренер
Оливье Геган
Остались в запасе
24
Яссин Джеббур
ЦЗ
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
1
Йеспер Хансен
ВР
14
Матье Пейберне
ЦЗ
2
Лассана Кулибали
ЦП
Остались в запасе
12
Оменуке Мфулу
ОП
51
Эдвин Маанан
ЦФ
16
Николя Леметр
ВР
8
Принс Оньянге
ЦП
Главный тренер
Оливье Геган
Статистика матча Бастия - Реймс
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
- : -
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 8 тур
Париж 13
1 : 0
26.09.2026
Бастия
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Главный судья:
Саид Эннжими
(Касабланка)
Стадион:
Арман Цесари
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