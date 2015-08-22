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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бастия - Генгам
Бастия - Генгам: обзор матча 22 августа 2015
Бастия
22.08.2015, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 3 тур
3 : 0
Завершен
Генгам
5'
Ж. Пальмери
39'
М. Бака (АГ)
90'
Л. Кулибали
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бастия - Генгам
ГОЛ! 3:0!
Л. Кулибали
90'
Замена
Я. Джеббур
️️️️
А. Джику
87'
83'
Желтая карточка
Н. де Паув
Замена
Л. Кулибали
️️️️
Ф. Камано
82'
77'
Замена
Ж. Бегу
️️️️
Д. Бриан
Желтая карточка
А. Джику
69'
64'
Замена
С. Прива
️️️️
М. Дембеле
61'
Желтая карточка
Ж. Сорбон
58'
Замена
Н. де Паув
️️️️
Т. Жиресс
Замена
К. Мабулу
️️️️
Ж. Пальмери
54'
Желтая карточка
Ф. Айите
53'
51'
Желтая карточка
М. Дембеле
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
М. Бака
39'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Пальмери
Пас отдал
С. Скиллачи
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бастия
1
Йеспер Хансен
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
20
Жюльен Пальмери
ЦЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
18
Янник Каюзак
ОП
93
Кристофер Мабулу
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
Генгам
1
Йонас Лоссль
ВР
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
56
Дориан Левек
ЦЗ
6
Максим Бака
ЦЗ
26
Тибо Жиресс
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
5
Мустафа Диалло
ЦП
9
Мана Дембеле
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
Бастия
1
Томас Винсенсини
ВР
24
Яссин Джеббур
ЦЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
2
Лассана Кулибали
ЦП
24
Лис Хури
ЦП
11
Адама Ба
ЦФ
Генгам
30
Мамаду Самасса
ВР
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
5
Лионель Матис
ОП
28
Лоран Дос Сантос
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
13
Жульен Бегу
ЦФ
11
Слоан Прива
ЦФ
3-3-3-1
1
Хансен
5
Скиллачи
20
Модесто
20
Пальмери
28
Маранж
18
Каюзак
4
Джику
93
Мабулу
42
Фофана
11
Айите
40
Камано
4-3-3
1
Лоссль
29
Кербра
56
Левек
6
Бака
15
Сорбон
26
Жиресс
13
Санкаре
5
Диалло
93
Салибу
7
Бриан
9
Дембеле
4
Джику
24
Джеббур
24
Джеббур
4
Джику
40
Камано
2
Кулибали
2
Кулибали
40
Камано
7
Бриан
13
Бегу
13
Бегу
7
Бриан
26
Жиресс
14
де Паув
14
де Паув
26
Жиресс
9
Дембеле
11
Прива
11
Прива
9
Дембеле
Остались в запасе
Бастия
Генгам
11
Адама Ба
ЦФ
1
Томас Винсенсини
ВР
14
Матье Пейберне
ЦЗ
24
Лис Хури
ЦП
28
Лоран Дос Сантос
ЦП
30
Мамаду Самасса
ВР
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
5
Лионель Матис
ОП
Остались в запасе
11
Адама Ба
ЦФ
1
Томас Винсенсини
ВР
14
Матье Пейберне
ЦЗ
24
Лис Хури
ЦП
Остались в запасе
28
Лоран Дос Сантос
ЦП
30
Мамаду Самасса
ВР
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
5
Лионель Матис
ОП
Статистика матча Бастия - Генгам
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
- : -
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 8 тур
Париж 13
1 : 0
26.09.2026
Бастия
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Главный судья:
Фреди Фотрель
(Авранш)
Помощники судьи:
Сириль Григор
Эрик Данизан
Резервный судья:
Карим Абед
Стадион:
Арман Цесари
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