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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бастия - Марсель
Бастия - Марсель: обзор матча 03 апреля 2016
Бастия
03.04.2016, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 32 тур
2 : 1
Завершен
Марсель
47'
К. Рекик (АГ)
56'
Г. Данич (П)
77'
М. Батшуайи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бастия - Марсель
Желтая карточка
А. Джику
87'
86'
Красная карточка
Р. Алессандрини
Замена
К. Мабулу
️️️️
Г. Данич
81'
77'
ГОЛ! 2:1!
М. Батшуайи
Пас отдал
Р. Кабелла
Замена
Ф. Маранж
️️️️
Ф. Камано
69'
65'
Замена
Р. Алессандрини
️️️️
Л. Диарра
60'
Замена
Л. Силва
️️️️
Б. Джа-Джедже
56'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
А. Диаби
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Г. Данич
56'
55'
Желтая карточка
С. Манданда
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
К. Рекик
47'
Замена
С. Фофана
️️️️
Ф. Модесто
45'
Желтая карточка
Ж. Пальмери
32'
22'
Желтая карточка
Л. Диарра
Желтая карточка
М. Мостефа-Сбаа
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бастия
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Мехди Мостефа-Сбаа
ВР
4
Александер Джику
ЦЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
20
Жюльен Пальмери
ЦЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
40
Франсуа Камано
ЛВ
18
Янник Каюзак
ОП
11
Брандао
ЦФ
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
21
Брис Джа-Джедже
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
5
Абу Диаби
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
10
Флориан Товен
ПВ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Бастия
1
Томас Винсенсини
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
24
Яссин Джеббур
ЦЗ
93
Кристофер Мабулу
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
29
Жиль Сиони
ПП
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
16
Лукас Силва
ОП
15
Алексис Ромао
ЦП
7
Ромэйн Алессандрини
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
3-3-1-1-1
16
Лека
20
Пальмери
14
Пейберне
20
Модесто
5
Скиллачи
18
Каюзак
4
Джику
28
Данич
40
Камано
11
Брандао
4-3-2-1
30
Манданда
22
Манкильо
6
Роланду
4
Рекик
21
Джа-Джедже
5
Диаби
19
Диарра
14
Н'Куду
10
Товен
5
Кабелла
26
Флетчер
28
Данич
93
Мабулу
93
Мабулу
28
Данич
40
Камано
28
Маранж
28
Маранж
40
Камано
20
Модесто
42
Фофана
42
Фофана
20
Модесто
21
Джа-Джедже
16
Силва
16
Силва
21
Джа-Джедже
19
Диарра
7
Алессандрини
7
Алессандрини
19
Диарра
5
Диаби
44
Батшуайи
44
Батшуайи
5
Диаби
Остались в запасе
Бастия
Марсель
24
Яссин Джеббур
ЦЗ
1
Томас Винсенсини
ВР
41
Аксель Нгандо
ЦП
29
Жиль Сиони
ПП
16
Йоанн Пеле
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
15
Алексис Ромао
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
24
Яссин Джеббур
ЦЗ
1
Томас Винсенсини
ВР
41
Аксель Нгандо
ЦП
29
Жиль Сиони
ПП
Остались в запасе
16
Йоанн Пеле
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
15
Алексис Ромао
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Бастия - Марсель
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
- : -
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 8 тур
Париж 13
1 : 0
26.09.2026
Бастия
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Лионель Жаффредо
(Ванн)
Стадион:
Арман Цесари
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