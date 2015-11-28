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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Бастия
Нант - Бастия: обзор матча 28 ноября 2015
Нант
28.11.2015, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 15 тур
0 : 0
Завершен
Бастия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Бастия
Вторая желтая
А. Бедойя
90'
+1
Замена
Адриан
️️️️
В. Моимбе
86'
82'
Желтая карточка
Г. Данич
80'
Замена
С. Фофана
️️️️
Ф. Распентино
Желтая карточка
В. Моимбе
78'
Замена
Х. М'Лааб
️️️️
Ж. Илоки
72'
Замена
Э. Сала
️️️️
Я. Бамму
72'
Желтая карточка
А. Бедойя
58'
58'
Желтая карточка
Я. Каюзак
Желтая карточка
Л. Цана
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
1
Реми Риу
ВР
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
13
Вилфрид Моимбе
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
8
Люка До
ОП
20
Жюль Илоки
ЦП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
30
Колбейнн Сигторссон
ЦФ
18
Ясин Бамму
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Бастия
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Мехди Мостефа-Сбаа
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
20
Жюльен Пальмери
ЦЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
18
Янник Каюзак
ОП
11
Флойд Айите
ЦП
29
Жиль Сиони
ПП
9
Флориан Распентино
ЦФ
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
39
Хишам М'Лааб
ЦП
37
Адриан
ЦП
22
Эмилиано Сала
ЦФ
Бастия
1
Йеспер Хансен
ВР
24
Яссин Джеббур
ЦЗ
2
Лассана Кулибали
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
24
Лис Хури
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
11
Брандао
ЦФ
3-3-2-2
1
Риу
27
Цана
4
Вискаррондо
13
Моимбе
33
Леньяни
8
До
20
Сабали
20
Илоки
11
Бедойя
18
Бамму
30
Сигторссон
4-1-3-1
16
Лека
20
Пальмери
14
Пейберне
20
Модесто
28
Маранж
18
Каюзак
29
Сиони
11
Айите
28
Данич
9
Распентино
20
Илоки
39
М'Лааб
39
М'Лааб
20
Илоки
13
Моимбе
37
Адриан
37
Адриан
13
Моимбе
18
Бамму
22
Сала
22
Сала
18
Бамму
9
Распентино
42
Фофана
42
Фофана
9
Распентино
Остались в запасе
Нант
Бастия
7
Абдулайе Туре
ОП
1
Максим Дюпе
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
24
Яссин Джеббур
ЦЗ
1
Йеспер Хансен
ВР
2
Лассана Кулибали
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
24
Лис Хури
ЦП
11
Брандао
ЦФ
Остались в запасе
7
Абдулайе Туре
ОП
1
Максим Дюпе
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
Остались в запасе
24
Яссин Джеббур
ЦЗ
1
Йеспер Хансен
ВР
2
Лассана Кулибали
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
24
Лис Хури
ЦП
11
Брандао
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Статистика матча Нант - Бастия
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
- : -
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 8 тур
Париж 13
1 : 0
26.09.2026
Бастия
Информация о матче
Главный судья:
Николя Ренвиль
(Ним)
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
Новости команд
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Нант
Бастия
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
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22 июля
2
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Дебютант РПЛ презентовал новичка, сыгравшего на ЧМ-2026
12 сентября
1
Клуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
11 сентября
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
4
Агенты отреагировали на интерес «Краснодара» к Бенхаттабу и Каноббио
22 июля
2
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