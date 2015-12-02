Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бастия - Бордо
Бастия - Бордо: обзор матча 02 декабря 2015
Бастия
02.12.2015, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 16 тур
1 : 0
Завершен
Бордо
88'
Ф. Распентино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бастия - Бордо
ГОЛ! 1:0!
Ф. Распентино
88'
82'
Замена
К. Сони
️️️️
Н. Морис-Белэй
75'
Замена
И. Хассани
️️️️
К. Шантом
Замена
Ж. Сиони
️️️️
Я. Джеббур
72'
Замена
Ф. Распентино
️️️️
Брандао
68'
Замена
А. Нгандо
️️️️
Г. Данич
67'
62'
Желтая карточка
Я. Плашил
Желтая карточка
Ж. Пальмери
51'
50'
Замена
А. Унас
️️️️
Жуссие
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бастия
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Мехди Мостефа-Сбаа
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
24
Яссин Джеббур
ЦЗ
20
Жюльен Пальмери
ЦЗ
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
42
Секо Фофана
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
11
Брандао
ЦФ
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
20
Жуссие
ЦП
8
Клеман Шантом
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
6
Анри Савье
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Бастия
1
Йеспер Хансен
ВР
45
Жюльен Ромен
ЦП
24
Лис Хури
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
2
Лассана Кулибали
ЦП
29
Жиль Сиони
ПП
9
Флориан Распентино
ЦФ
Бордо
40
Жером Приор
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
26
Илиас Хассани
ЦЗ
10
Кевин Сони
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
92
Исаак Телин
ЦФ
3-2-3-1
16
Лека
20
Пальмери
20
Модесто
14
Пейберне
28
Маранж
24
Джеббур
28
Данич
11
Айите
42
Фофана
11
Брандао
3-3-4
16
Каррассо
24
Жилберт
4
Ямбере
26
Контенто
20
Жуссие
8
Шантом
18
Плашил
4
Ролан
6
Савье
19
Морис-Белэй
27
Кривелли
28
Данич
41
Нгандо
41
Нгандо
28
Данич
24
Джеббур
29
Сиони
29
Сиони
24
Джеббур
11
Брандао
9
Распентино
9
Распентино
11
Брандао
8
Шантом
26
Хассани
26
Хассани
8
Шантом
19
Морис-Белэй
10
Сони
10
Сони
19
Морис-Белэй
20
Жуссие
96
Унас
96
Унас
20
Жуссие
Остались в запасе
Бастия
Бордо
45
Жюльен Ромен
ЦП
1
Йеспер Хансен
ВР
24
Лис Хури
ЦП
2
Лассана Кулибали
ЦП
40
Жером Приор
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
23
Валентин Вада
ЦП
92
Исаак Телин
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Остались в запасе
45
Жюльен Ромен
ЦП
1
Йеспер Хансен
ВР
24
Лис Хури
ЦП
2
Лассана Кулибали
ЦП
Остались в запасе
40
Жером Приор
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
23
Валентин Вада
ЦП
92
Исаак Телин
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Статистика матча Бастия - Бордо
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
- : -
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 8 тур
Париж 13
1 : 0
26.09.2026
Бастия
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Фреди Фотрель
(Авранш)
Стадион:
Арман Цесари
Новости команд
Все
Бастия
Бордо
6-кратного чемпиона Франции купят за 1 евро
26 сентября
1
Клуб Куртуа и Джоковича вышел в Лигу 1, экс-клуб Черенкова и Бубнова вылетел из плей-офф
15 мая
Фанаты сорвали выход клуба Куртуа и Джоковича в Лигу 1
11 мая
Смертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
2025.10.03 15:59
Оливер Кан может купить французский клуб
2025.01.02 23:11
Клуб Куртуа и Джоковича вышел в Лигу 1, экс-клуб Черенкова и Бубнова вылетел из плей-офф
15 мая
Фанаты сорвали выход клуба Куртуа и Джоковича в Лигу 1
11 мая
Кубок Франции. «Нант» стал полуфиналистом турнира, победив «Бастию»
2022.02.11 01:05
«ПСЖ» в 1/8 финала Кубка Франции сыграет с «Вильфраншем», «Лион» – с «Генгамом»
2019.01.25 09:34
1
Лига 1. «Марсель» с минимальным счетом обыграл «Бастию», «Лилль» разгромил «Нант» и другие результаты
2017.05.21 00:06
6-кратного чемпиона Франции купят за 1 евро
26 сентября
1
Смертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
2025.10.03 15:59
Оливер Кан может купить французский клуб
2025.01.02 23:11
Экс-полузащитнику «Локомотива» и «Краснодара» предложили поиграть в 4-м дивизионе Франции
2024.08.27 22:55
1
6-кратный чемпион Франции потеряет профессиональный статус
2024.08.01 20:08
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+