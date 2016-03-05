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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бастия - Лорьян
Бастия - Лорьян: обзор матча 05 марта 2016
Бастия
05.03.2016, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 29 тур
0 : 0
Завершен
Лорьян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бастия - Лорьян
88'
Желтая карточка
Р. Геррейру
Желтая карточка
Я. Каюзак
88'
Желтая карточка
Ж. Лека
87'
80'
Замена
Р. Геррейру
️️️️
Р. Филиппото
Замена
И. Диалло
️️️️
Ф. Камано
77'
73'
Замена
В. Меслуб
️️️️
Р. Абдулла
68'
Желтая карточка
М. Бартельмэ
65'
Желтая карточка
Р. Абдулла
60'
Замена
М. Бартельмэ
️️️️
Д. Кабо
45'
Желтая карточка
Ф. Беллуджу
Желтая карточка
М. Мостефа-Сбаа
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бастия
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Мехди Мостефа-Сбаа
ВР
20
Жюльен Пальмери
ЦЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
40
Франсуа Камано
ЛВ
18
Янник Каюзак
ОП
11
Флойд Айите
ЦП
11
Брандао
ЦФ
Лорьян
23
Бенжамин Леком
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
29
Ирунду Мусаву-Кинг
ЦЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
24
Раффидин Абдулла
ОП
22
Дидье Ндонг
ЦП
19
Джимми Кабо
ПВ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Бастия
1
Томас Винсенсини
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
42
Секо Фофана
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
2
Лассана Кулибали
ЦП
Лорьян
30
Флоран Шажно
ВР
17
Валид Меслуб
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
21
Рэми Мулумба
ЦП
28
Максим Бартельмэ
ЛФ
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
4-1-2-1-1
16
Лека
20
Пальмери
14
Пейберне
4
Джику
5
Скиллачи
18
Каюзак
28
Данич
11
Айите
40
Камано
11
Брандао
3-3-1-2-1
23
Леком
29
Мусаву-Кинг
15
Туре
89
Гассама
14
Беллуджу
24
Абдулла
25
Ле Гофф
22
Ндонг
19
Кабо
12
Филиппото
20
Уорис
40
Камано
5
Диалло
5
Диалло
40
Камано
24
Абдулла
17
Меслуб
17
Меслуб
24
Абдулла
12
Филиппото
22
Геррейру
22
Геррейру
12
Филиппото
19
Кабо
28
Бартельмэ
28
Бартельмэ
19
Кабо
Остались в запасе
Бастия
Лорьян
1
Томас Винсенсини
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
42
Секо Фофана
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
2
Лассана Кулибали
ЦП
30
Флоран Шажно
ВР
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
21
Рэми Мулумба
ЦП
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Остались в запасе
1
Томас Винсенсини
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
42
Секо Фофана
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
2
Лассана Кулибали
ЦП
Остались в запасе
30
Флоран Шажно
ВР
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
21
Рэми Мулумба
ЦП
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Статистика матча Бастия - Лорьян
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
- : -
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 8 тур
Париж 13
1 : 0
26.09.2026
Бастия
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Информация о матче
Главный судья:
Жером Мигелгорри
Стадион:
Арман Цесари
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