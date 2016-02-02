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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Бастия
Монако - Бастия: обзор матча 02 февраля 2016
Монако
02.02.2016, вторник, 21:00
Франция. Лига 1, 24 тур
2 : 0
Завершен
Бастия
35'
Ф. Модесто (АГ)
73'
Б. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Бастия
Замена
Т. Бакайоко
️️️️
Н. Дирар
85'
76'
Замена
А. Кейта
️️️️
С. Скиллачи
Замена
Г. Каррийо
️️️️
В. Лав
76'
ГОЛ! 2:0!
Б. Силва
Пас отдал
Н. Дирар
73'
Замена
Э. Кошта
️️️️
М. Пашалич
68'
67'
Желтая карточка
С. Диалло
Желтая карточка
М. Пашалич
61'
45'
Замена
С. Диалло
️️️️
Ж. Ромен
45'
Замена
Брандао
️️️️
Ф. Камано
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ф. Модесто
35'
Желтая карточка
Фабиньо
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
6
Фабиньо
ОП
8
Набиль Дирар
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
8
Марио Пашалич
АП
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Бастия
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Мехди Мостефа-Сбаа
ВР
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
20
Жюльен Пальмери
ЦЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
40
Франсуа Камано
ЛВ
45
Жюльен Ромен
ЦП
2
Лассана Кулибали
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
Монако
1
Пауль Нарди
ВР
96
Кевин Н'Дорам
ОП
8
Тьему Бакайоко
ОП
17
Иоан Андзуана
ЦП
47
Мохамед Шаиби
ЦП
11
Элдер Кошта
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Бастия
1
Йеспер Хансен
ВР
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
93
Кристофер Мабулу
ЦП
12
Абдулайе Кейта
ЦП
9
Флориан Распентино
ЦФ
11
Брандао
ЦФ
2
Садио Диалло
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Субашич
17
Коэнтрау
6
Карвалью
13
Уоллес
24
Раджи
6
Фабиньо
8
Дирар
8
Моутинью
8
Пашалич
20
Силва
19
Вагнер Лав
4-4-1
16
Лека
14
Пейберне
20
Пальмери
5
Скиллачи
20
Модесто
45
Ромен
2
Кулибали
41
Нгандо
28
Данич
40
Камано
8
Дирар
8
Бакайоко
8
Бакайоко
8
Дирар
8
Пашалич
11
Кошта
11
Кошта
8
Пашалич
19
Вагнер Лав
9
Каррийо
9
Каррийо
19
Вагнер Лав
5
Скиллачи
12
Кейта
12
Кейта
5
Скиллачи
40
Камано
11
Брандао
11
Брандао
40
Камано
45
Ромен
2
Диалло
2
Диалло
45
Ромен
Остались в запасе
Монако
Бастия
17
Иоан Андзуана
ЦП
47
Мохамед Шаиби
ЦП
96
Кевин Н'Дорам
ОП
1
Пауль Нарди
ВР
Главный тренер
Леонарду Жардим
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
93
Кристофер Мабулу
ЦП
1
Йеспер Хансен
ВР
9
Флориан Распентино
ЦФ
Остались в запасе
17
Иоан Андзуана
ЦП
47
Мохамед Шаиби
ЦП
96
Кевин Н'Дорам
ОП
1
Пауль Нарди
ВР
Остались в запасе
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
93
Кристофер Мабулу
ЦП
1
Йеспер Хансен
ВР
9
Флориан Распентино
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Монако - Бастия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
- : -
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 8 тур
Париж 13
1 : 0
26.09.2026
Бастия
Информация о матче
Главный судья:
Николя Ренвиль
(Ним)
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1 HD
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