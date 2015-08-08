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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бастия - Ренн
Бастия - Ренн: обзор матча 08 августа 2015
Бастия
08.08.2015, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 1 тур
2 : 1
Завершен
Ренн
50'
Ф. Айите
69'
Ф. Камано
39'
Д. Сио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бастия - Ренн
Замена
Л. Кулибали
️️️️
Ф. Камано
90'
+5
90'
+3
Желтая карточка
Д. Сио
Замена
К. Мабулу
️️️️
Ф. Айите
86'
Красная карточка
Брандао
78'
74'
Замена
О. Тойвонен
️️️️
Л. Бааль
Замена
Г. Данич
️️️️
С. Диалло
70'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Камано
Пас отдал
С. Скиллачи
69'
67'
Замена
К. Гросицки
️️️️
П. Энрике
ГОЛ! 1:1!
Ф. Айите
Пас отдал
С. Диалло
50'
39'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сио
Пас отдал
Л. Бааль
13'
Замена
Э. Леньяни
️️️️
А. Дукуре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бастия
16
Жан-Луис Лека
ВР
20
Жюльен Пальмери
ЦЗ
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
18
Янник Каюзак
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
11
Брандао
ЦФ
2
Садио Диалло
ЦФ
Ренн
56
Бенуа Костиль
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
17
Мешер
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
5
Якуба Силла
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
13
Джованни Сио
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Бастия
1
Томас Винсенсини
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
24
Яссин Джеббур
ЦЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
93
Кристофер Мабулу
ЦП
2
Лассана Кулибали
ЦП
Ренн
16
Оливье Сорен
ВР
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
11
Ола Тойвонен
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
4-1-2-1-2
16
Лека
20
Пальмери
5
Скиллачи
4
Джику
20
Модесто
18
Каюзак
42
Фофана
11
Айите
40
Камано
2
Диалло
11
Брандао
3-2-3-2
56
Костиль
3
Мендеш
31
Морейра
22
Арман
17
Мешер
24
Бааль
5
Силла
6
Фернандес
6
Дукуре
7
Энрике
13
Сио
11
Айите
93
Мабулу
93
Мабулу
11
Айите
2
Диалло
28
Данич
28
Данич
2
Диалло
40
Камано
2
Кулибали
2
Кулибали
40
Камано
6
Дукуре
33
Леньяни
33
Леньяни
6
Дукуре
7
Энрике
11
Гросицки
11
Гросицки
7
Энрике
24
Бааль
11
Тойвонен
11
Тойвонен
24
Бааль
Остались в запасе
Бастия
Ренн
24
Яссин Джеббур
ЦЗ
1
Томас Винсенсини
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
16
Оливье Сорен
ВР
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
21
Бенжамин Андре
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
24
Яссин Джеббур
ЦЗ
1
Томас Винсенсини
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
Остались в запасе
16
Оливье Сорен
ВР
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
21
Бенжамин Андре
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Бастия - Ренн
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
- : -
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 8 тур
Париж 13
1 : 0
26.09.2026
Бастия
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Главный судья:
Себастьян Морейра
(Бельфор)
Помощники судьи:
Седрик Моро
Хюсейин Оджак
Резервный судья:
Орельен Пети
Стадион:
Арман Цесари
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