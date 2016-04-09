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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Бастия
Тулуза - Бастия: обзор матча 09 апреля 2016
Тулуза
09.04.2016, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 33 тур
4 : 0
Завершен
Бастия
57'
В. Бен-Йеддер
62'
М. Брейтуэйт
70'
О. Трехо
80'
В. Бен-Йеддер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Бастия
ГОЛ! 4:0!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
Ф. Сирье
80'
76'
Замена
А. Нгандо
️️️️
Г. Данич
Замена
Ф. Сирье
️️️️
Э. Дидо
74'
ГОЛ! 3:0!
О. Трехо
Пас отдал
В. Бен-Йеддер
70'
69'
Замена
Ф. Маранж
️️️️
М. Пейберне
Замена
О. Трехо
️️️️
Т. Думбия
69'
67'
Вторая желтая
Я. Каюзак
Желтая карточка
Т. Думбия
67'
67'
Желтая карточка
Я. Каюзак
ГОЛ! 2:0!
М. Брейтуэйт
Пас отдал
В. Бен-Йеддер
62'
Замена
Ж. Акпа-Акпро
️️️️
А. Регаттен
59'
ГОЛ! 1:0!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
А. Регаттен
57'
45'
Замена
Брандао
️️️️
С. Фофана
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
40
Альбан Лафон
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
29
Алексис Бли
ОП
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Бастия
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Мехди Мостефа-Сбаа
ВР
4
Александер Джику
ЦЗ
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
20
Жюльен Пальмери
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
40
Франсуа Камано
ЛВ
18
Янник Каюзак
ОП
11
Флойд Айите
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
24
Павле Нинков
ПЗ
14
Франсуа Сирье
ЦП
14
Янн Бодигер
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
26
Жан-Луи Акпа-Акпро
ЦФ
Бастия
1
Йеспер Хансен
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
24
Яссин Джеббур
ЦЗ
41
Аксель Нгандо
ЦП
29
Жиль Сиони
ПП
11
Брандао
ЦФ
4-1-3-2
40
Лафон
6
Диоп
32
Тиссеран
29
Мубандже
20
Яго
29
Бли
3
Думбия
17
Регаттен
17
Дидо
10
Бен-Йеддер
22
Брейтуэйт
4-1-3-1
16
Лека
20
Модесто
14
Пейберне
20
Пальмери
4
Джику
18
Каюзак
11
Айите
42
Фофана
28
Данич
40
Камано
17
Дидо
14
Сирье
14
Сирье
17
Дидо
3
Думбия
8
Трехо
8
Трехо
3
Думбия
17
Регаттен
26
Акпа-Акпро
26
Акпа-Акпро
17
Регаттен
14
Пейберне
28
Маранж
28
Маранж
14
Пейберне
28
Данич
41
Нгандо
41
Нгандо
28
Данич
42
Фофана
11
Брандао
11
Брандао
42
Фофана
Остались в запасе
Тулуза
Бастия
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
24
Павле Нинков
ПЗ
14
Янн Бодигер
ЦП
Главный тренер
Паскаль Дюпра
24
Яссин Джеббур
ЦЗ
1
Йеспер Хансен
ВР
29
Жиль Сиони
ПП
Остались в запасе
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
24
Павле Нинков
ПЗ
14
Янн Бодигер
ЦП
Остались в запасе
24
Яссин Джеббур
ЦЗ
1
Йеспер Хансен
ВР
29
Жиль Сиони
ПП
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Статистика матча Тулуза - Бастия
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
- : -
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 8 тур
Париж 13
1 : 0
26.09.2026
Бастия
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Муниципал
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