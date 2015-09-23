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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Бастия
Лион - Бастия: обзор матча 23 сентября 2015
Лион
23.09.2015, среда, 20:00
Франция. Лига 1, 7 тур
2 : 0
Завершен
Бастия
18'
А. Калулу
88'
К. Толиссо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Бастия
ГОЛ! 2:0!
К. Толиссо
88'
Замена
А. Мвуэмба
️️️️
С. Дардер
84'
Замена
К. Бове
️️️️
А. Калулу
79'
68'
Желтая карточка
Я. Каюзак
59'
Замена
Ф. Распентино
️️️️
Ф. Айите
Замена
М. Корне
️️️️
С. Мальбранк
59'
Желтая карточка
М. Бишевац
53'
46'
Замена
С. Скиллачи
️️️️
А. Джику
46'
Замена
Я. Каюзак
️️️️
Г. Данич
45'
Красная карточка
Ф. Камано
Желтая карточка
С. Умтити
45'
ГОЛ! 1:0!
А. Калулу
Пас отдал
С. Мальбранк
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
15
Альдо Калулу
ЦФ
Главный тренер
Юбер Фурнье
Бастия
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Мехди Мостефа-Сбаа
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
20
Жюльен Пальмери
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
40
Франсуа Камано
ЛВ
11
Флойд Айите
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
29
Жиль Сиони
ПП
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
4
Джордан Ферри
ЦП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
18
Закария Лабиди
ЦФ
12
Клаудио Бове
ЦФ
Бастия
1
Йеспер Хансен
ВР
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
93
Кристофер Мабулу
ЦП
2
Лассана Кулибали
ЦП
2
Садио Диалло
ЦФ
9
Флориан Распентино
ЦФ
4-1-3-2
1
Лопеш
21
Морель
4
Бишевац
14
Умтити
13
Жалле
25
Гоналон
8
Толиссо
10
Дардер
10
Мальбранк
15
Калулу
91
Ляказетт
4-4-1
16
Лека
4
Джику
20
Модесто
20
Пальмери
28
Маранж
29
Сиони
11
Айите
42
Фофана
28
Данич
40
Камано
10
Мальбранк
70
Корне
70
Корне
10
Мальбранк
10
Дардер
7
Мвуэмба
7
Мвуэмба
10
Дардер
15
Калулу
12
Бове
12
Бове
15
Калулу
4
Джику
5
Скиллачи
5
Скиллачи
4
Джику
28
Данич
18
Каюзак
18
Каюзак
28
Данич
11
Айите
9
Распентино
9
Распентино
11
Айите
Остались в запасе
Лион
Бастия
18
Закария Лабиди
ЦФ
16
Матье Горжелен
ВР
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
Главный тренер
Юбер Фурнье
93
Кристофер Мабулу
ЦП
1
Йеспер Хансен
ВР
2
Лассана Кулибали
ЦП
2
Садио Диалло
ЦФ
Остались в запасе
18
Закария Лабиди
ЦФ
16
Матье Горжелен
ВР
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
Остались в запасе
93
Кристофер Мабулу
ЦП
1
Йеспер Хансен
ВР
2
Лассана Кулибали
ЦП
2
Садио Диалло
ЦФ
Главный тренер
Юбер Фурнье
Статистика матча Лион - Бастия
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
- : -
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 8 тур
Париж 13
1 : 0
26.09.2026
Бастия
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Помощники судьи:
Фредерик Аккет
Хишем Закрани
Резервный судья:
Эрик Ваттелье
Стадион:
Жерлан
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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