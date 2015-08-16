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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Бастия
Лорьян - Бастия: обзор матча 16 августа 2015
Лорьян
16.08.2015, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 2 тур
1 : 1
Завершен
Бастия
90+1'
Б. Муканджо (П)
4'
Ф. Айите
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лорьян - Бастия
Желтая карточка
М. Фофана
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Муканджо
90'
+1
Желтая карточка
В. Меслуб
85'
Замена
М. Гакпа
️️️️
Ф. Беллуджу
85'
77'
Замена
Я. Джеббур
️️️️
Ф. Маранж
Замена
М. Фофана
️️️️
Р. Геррейру
77'
Замена
Д. Буанга
️️️️
Б. Жанно
66'
64'
Замена
С. Скиллачи
️️️️
К. Мабулу
62'
Замена
Т. Винсенсини
️️️️
Ж. Лека
Желтая карточка
Б. Муканджо
59'
56'
Желтая карточка
А. Джику
28'
Желтая карточка
Ф. Маранж
4'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Айите
Пас отдал
Г. Данич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
23
Бенжамин Леком
ВР
17
Валид Меслуб
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
22
Дидье Ндонг
ЦП
12
Бенджамин Муканджо
АП
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Бастия
16
Жан-Луис Лека
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
40
Франсуа Камано
ЛВ
18
Янник Каюзак
ОП
93
Кристофер Мабулу
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
Лорьян
30
Флоран Шажно
ВР
2
Папе Пайе
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЛВ
99
Денис Буанга
ЛВ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
28
Максим Бартельмэ
ЛФ
10
Марвин Гакпа
ЦФ
Бастия
1
Томас Винсенсини
ВР
24
Яссин Джеббур
ЦЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
34
Рашад Сидо
ЦП
2
Лассана Кулибали
ЦП
24
Лис Хури
ЦП
11
Адама Ба
ЦФ
3-2-1-1-2
23
Леком
89
Гассама
6
Лаутоа
14
Беллуджу
22
Геррейру
25
Ле Гофф
22
Ндонг
12
Муканджо
20
Уорис
9
Жанно
4-1-4-1
16
Лека
20
Модесто
4
Джику
14
Пейберне
28
Маранж
18
Каюзак
93
Мабулу
11
Айите
42
Фофана
28
Данич
40
Камано
22
Геррейру
7
Фофана
7
Фофана
22
Геррейру
9
Жанно
99
Буанга
99
Буанга
9
Жанно
14
Беллуджу
10
Гакпа
10
Гакпа
14
Беллуджу
28
Маранж
24
Джеббур
24
Джеббур
28
Маранж
16
Лека
1
Винсенсини
1
Винсенсини
16
Лека
93
Мабулу
5
Скиллачи
5
Скиллачи
93
Мабулу
Остались в запасе
Лорьян
Бастия
12
Ромен Филиппото
ЛВ
2
Папе Пайе
ЦЗ
30
Флоран Шажно
ВР
28
Максим Бартельмэ
ЛФ
34
Рашад Сидо
ЦП
11
Адама Ба
ЦФ
2
Лассана Кулибали
ЦП
24
Лис Хури
ЦП
Остались в запасе
12
Ромен Филиппото
ЛВ
2
Папе Пайе
ЦЗ
30
Флоран Шажно
ВР
28
Максим Бартельмэ
ЛФ
Остались в запасе
34
Рашад Сидо
ЦП
11
Адама Ба
ЦФ
2
Лассана Кулибали
ЦП
24
Лис Хури
ЦП
Статистика матча Лорьян - Бастия
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
- : -
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 8 тур
Париж 13
1 : 0
26.09.2026
Бастия
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Помощники судьи:
Фредерик Кано
Николя Дано
Резервный судья:
Амид Генауи
Стадион:
Мустуар
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