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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Бастия
Лилль - Бастия: обзор матча 07 ноября 2015
Лилль
07.11.2015, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 13 тур
1 : 1
Завершен
Бастия
87'
Д. Сидибе
73'
Г. Данич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Бастия
ГОЛ! 1:1!
Д. Сидибе
Пас отдал
М. Оббади
87'
Красная карточка
С. Буфал
82'
77'
Замена
М. Пейберне
️️️️
Ж. Сиони
Замена
Ж. Талло
️️️️
Я. Йебоа
75'
73'
ГОЛ! 0:1!
Г. Данич
Пас отдал
Ф. Айите
Замена
М. Мартен
️️️️
Э. Ботик
66'
62'
Желтая карточка
Ж. Пальмери
Замена
Д. Сидибе
️️️️
А. Сумаоро
55'
46'
Замена
Брандао
️️️️
С. Диалло
40'
Желтая карточка
Г. Данич
Желтая карточка
С. Гирасси
37'
27'
Желтая карточка
Ж. Сиони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Винсент Эньяма
ВР
21
Мунир Оббади
ВР
25
Марко Баша
ЦЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
14
Яу Йебоа
ЦП
24
Рио Мавуба
ЦП
11
Эрик Ботик
ЛФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
Бастия
16
Жан-Луис Лека
ВР
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
20
Жюльен Пальмери
ЦЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
18
Янник Каюзак
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
29
Жиль Сиони
ПП
9
Флориан Распентино
ЦФ
2
Садио Диалло
ЦФ
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
15
Марвин Мартен
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
7
Ленни Нангис
ЦФ
49
Жуниор Талло
ЦФ
Бастия
1
Йеспер Хансен
ВР
14
Мехди Мостефа-Сбаа
ВР
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
2
Лассана Кулибали
ЦП
24
Лис Хури
ЦП
11
Брандао
ЦФ
4-2-1-2
1
Эньяма
25
Баша
31
Сунзу
5
Сумаоро
14
Корчиа
14
Йебоа
24
Мавуба
17
Буфал
11
Ботик
9
Гирасси
3-1-4-2
16
Лека
20
Модесто
20
Пальмери
5
Скиллачи
18
Каюзак
29
Сиони
42
Фофана
11
Айите
28
Данич
2
Диалло
9
Распентино
5
Сумаоро
19
Сидибе
19
Сидибе
5
Сумаоро
11
Ботик
15
Мартен
15
Мартен
11
Ботик
14
Йебоа
49
Талло
49
Талло
14
Йебоа
29
Сиони
14
Пейберне
14
Пейберне
29
Сиони
2
Диалло
11
Брандао
11
Брандао
2
Диалло
Остались в запасе
Лилль
Бастия
16
Майк Меньян
ВР
28
Бенжамен Павар
ПЗ
15
Флоран Бальмон
ЦП
7
Ленни Нангис
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
1
Йеспер Хансен
ВР
14
Мехди Мостефа-Сбаа
ВР
2
Лассана Кулибали
ЦП
24
Лис Хури
ЦП
Остались в запасе
16
Майк Меньян
ВР
28
Бенжамен Павар
ПЗ
15
Флоран Бальмон
ЦП
7
Ленни Нангис
ЦФ
Остались в запасе
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
1
Йеспер Хансен
ВР
14
Мехди Мостефа-Сбаа
ВР
2
Лассана Кулибали
ЦП
24
Лис Хури
ЦП
Главный тренер
Эрве Ренар
Статистика матча Лилль - Бастия
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
- : -
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 8 тур
Париж 13
1 : 0
26.09.2026
Бастия
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Лесаж
Стадион:
Пьер Моруа
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