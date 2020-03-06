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Кристоф Жалле
Статистика
Кристоф Жалле - статистика
Завершил карьеру
31 октября 1983 (42)
#13 | Защитник
178 см | 74 кг
Франция
Статистика
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Публикации
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2019/2020
Франция. Лига 1 2018/2019
Лига Европы 2017/2018
Лига чемпионов 2017/2018
Товарищеские матчи. Сборные 2017
Франция. Лига 1 2017/2018
Лига Европы 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Товарищеские матчи. Сборные 2016
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Лига чемпионов 2015/2016
Товарищеские матчи. Сборные 2015
Франция. Лига 1 2015/2016
Франция. Лига 1 2014/2015
Лига чемпионов 2013/2014
Франция. Кубок Лиги 2013/2014
Франция. Лига 1 2013/2014
Лига чемпионов 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Товарищеские матчи 2012
Франция. Лига 1 2012/2013
Emirates Cup 2011
Лига Европы 2011/2012
Франция. Кубок 2011/2012
Франция. Лига 1 2011/2012
Лига Европы 2010/2011
Суперкубок Франции 2010
Франция. Лига 1 2010/2011
Франция. Лига 1 2009/2010
Франция. Лига 1 2008/2009
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Амьен
9
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 28 тур
Марсель
2 : 2
06.03.2020
Амьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Страсбур
0 : 0
22.02.2020
Амьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Амьен
4 : 4
15.02.2020
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Амьен
1 : 2
08.02.2020
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Лион
0 : 0
05.02.2020
Амьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Амьен
0 : 0
01.02.2020
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Брест
2 : 1
25.01.2020
Амьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Амьен
1 : 1
15.01.2020
Реймс
1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Амьен
1 : 2
11.01.2020
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Монако
3 : 0
07.12.2019
Амьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Монпелье
4 : 2
30.11.2019
Амьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Амьен
0 : 4
23.11.2019
Страсбур
1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Ренн
3 : 1
10.11.2019
Амьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Амьен
1 : 0
02.11.2019
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Сент-Этьен
2 : 2
27.10.2019
Амьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Метц
1 : 2
21.09.2019
Амьен
1' - 26'
Франция. Лига 1, 5 тур
Амьен
2 : 2
13.09.2019
Лион
1' - 90'
7'
Франция. Лига 1, 4 тур
Тулуза
2 : 0
31.08.2019
Амьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Амьен
1 : 2
24.08.2019
Нант
1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Амьен
1 : 0
17.08.2019
Лилль
1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Ницца
2 : 1
10.08.2019
Амьен
1' - 90'
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