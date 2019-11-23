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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Амьен - Страсбур
Амьен - Страсбур: обзор матча 23 ноября 2019
Амьен
23.11.2019, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 14 тур
0 : 4
Завершен
Страсбур
43'
А. Каси
56'
Л. Ажорк
72'
Л. Мотиба
76'
Н. Да Кошта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амьен - Страсбур
Вторая желтая
О. Шеджу
82'
78'
Желтая карточка
М. Симакан
76'
ГОЛ! 0:4!
Н. Да Кошта
Пас отдал
А. Каси
72'
ГОЛ! 0:3!
Л. Мотиба
Желтая карточка
О. Шеджу
70'
56'
ГОЛ! 0:2!
Л. Ажорк
Пас отдал
А. Каси
43'
ГОЛ! 0:1!
А. Каси
Пас отдал
Л. Мотиба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
29
Алексис Бли
ОП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Амьен
1
Маттью Дрейер
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
6
Тома Монконду
ОП
17
Махди Талаль
ЦП
92
Кентен Корнетт
ПВ
19
Хуан Отеро
ЦФ
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
6
Жереми Гримм
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Гютне
5
Алеесами
27
Шеджу
18
Дибасси
13
Жалле
29
Бли
8
Гнаоре
5
Какута
9
Гирасси
7
Мендоса
77
Аколо
3-3-1-1-2
26
Селс
3
Симакан
23
Митрович
4
Джику
70
Лала
28
Сиссоко
19
Каси
24
Фофана
28
Томассон
19
Ажорк
35
Мотиба
Остались в запасе
Амьен
Страсбур
92
Кентен Корнетт
ПВ
6
Тома Монконду
ОП
21
Жордан Лефор
ЛЗ
1
Маттью Дрейер
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
17
Махди Талаль
ЦП
19
Хуан Отеро
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
21
Бингуру Камара
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
6
Жереми Гримм
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Остались в запасе
92
Кентен Корнетт
ПВ
6
Тома Монконду
ОП
21
Жордан Лефор
ЛЗ
1
Маттью Дрейер
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
17
Махди Талаль
ЦП
19
Хуан Отеро
ЦФ
Остались в запасе
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
21
Бингуру Камара
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
6
Жереми Гримм
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Главный тренер
Тьерри Лоре
Статистика матча Амьен - Страсбур
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
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