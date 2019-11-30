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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Амьен
Монпелье - Амьен: обзор матча 30 ноября 2019
Монпелье
30.11.2019, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 15 тур
4 : 2
Завершен
Амьен
14'
Д. Ле Таллек
64'
Г. Лаборд
67'
А. Делор
72'
Ф. Мойе
44'
Г. Какута
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Амьен
Желтая карточка
П. Мендеш
74'
ГОЛ! 4:1!
Ф. Мойе
Пас отдал
Г. Лаборд
72'
ГОЛ! 3:1!
А. Делор
67'
ГОЛ! 2:1!
Г. Лаборд
Пас отдал
Т. Саванье
64'
53'
Красная карточка
Х. Отеро
44'
ГОЛ! 1:1!
Г. Какута
Пас отдал
Х. Алеесами
41'
Желтая карточка
С. Мендоса
26'
Желтая карточка
Ж. Лефор
ГОЛ! 1:0!
Д. Ле Таллек
Пас отдал
В. Хилтон
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
28
Херонимо Рульи
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
10
Тежи Саванье
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
34
Бонгани Зунгу
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
19
Хуан Отеро
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Монпелье
23
Михайло Ристич
ЛЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
91
Флоран Мойе
АП
19
Сулейман Камара
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Амьен
1
Маттью Дрейер
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
6
Тома Монконду
ОП
29
Алексис Бли
ОП
92
Кентен Корнетт
ПВ
3-4-1-2
28
Рульи
3
Конгре
3
Мендеш
4
Хилтон
8
Ойонго
13
Шотар
6
Ле Таллек
2
Суке
10
Саванье
9
Делор
9
Лаборд
4-2-1-3
1
Гютне
21
Лефор
18
Дибасси
33
Калабрези
5
Алеесами
34
Зунгу
8
Гнаоре
5
Какута
34
Диабате
7
Мендоса
19
Отеро
Остались в запасе
Монпелье
Амьен
10
Жуниор Самбья
ПЗ
23
Михайло Ристич
ЛЗ
91
Флоран Мойе
АП
19
Сулейман Камара
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
92
Кентен Корнетт
ПВ
6
Тома Монконду
ОП
29
Алексис Бли
ОП
1
Маттью Дрейер
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Остались в запасе
10
Жуниор Самбья
ПЗ
23
Михайло Ристич
ЛЗ
91
Флоран Мойе
АП
19
Сулейман Камара
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Остались в запасе
92
Кентен Корнетт
ПВ
6
Тома Монконду
ОП
29
Алексис Бли
ОП
1
Маттью Дрейер
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Статистика матча Монпелье - Амьен
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Информация о матче
Стадион:
Стад де ля Моссон
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