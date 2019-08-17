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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Амьен - Лилль
Амьен - Лилль: обзор матча 17 августа 2019
Амьен
17.08.2019, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 2 тур
1 : 0
Завершен
Лилль
70'
С. Гирасси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амьен - Лилль
Желтая карточка
С. Годдос
87'
ГОЛ! 1:0!
С. Гирасси
Пас отдал
Ч. Аколо
70'
49'
Желтая карточка
Н. Иконе
39'
Красная карточка
Б. Сумаре
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
6
Тома Монконду
ОП
29
Алексис Бли
ОП
5
Гаэль Какута
АП
7
Саман Годдос
АП
9
Серу Гирасси
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
34
Бубакари Сумаре
ОП
21
Бенжамин Андре
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Амьен
1
Маттью Дрейер
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
34
Бонгани Зунгу
ЦП
3
Шейк Тимит
ЦП
17
Махди Талаль
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
Лилль
1
Лео Жардим
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
29
Тиаго Майя
ЦП
22
Тимоти Веа
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
4-2-2-2
1
Гютне
5
Алеесами
13
Жалле
18
Дибасси
2
Жуано
6
Монконду
29
Бли
7
Годдос
5
Какута
77
Аколо
9
Гирасси
4-1-1-3-1
16
Меньян
2
Челик
35
Джало
6
Фонте
6
Брадарич
34
Сумаре
21
Андре
93
Иконе
97
Языджи
19
Бамба
45
Осимхен
Остались в запасе
Амьен
Лилль
21
Жордан Лефор
ЛЗ
1
Маттью Дрейер
ВР
34
Бонгани Зунгу
ЦП
3
Шейк Тимит
ЦП
17
Махди Талаль
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
26
Жереми Пье
ПЗ
17
Рейнилду
ЛЗ
1
Лео Жардим
ВР
29
Тиаго Майя
ЦП
22
Тимоти Веа
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Остались в запасе
21
Жордан Лефор
ЛЗ
1
Маттью Дрейер
ВР
34
Бонгани Зунгу
ЦП
3
Шейк Тимит
ЦП
17
Махди Талаль
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
Остались в запасе
26
Жереми Пье
ПЗ
17
Рейнилду
ЛЗ
1
Лео Жардим
ВР
29
Тиаго Майя
ЦП
22
Тимоти Веа
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Статистика матча Амьен - Лилль
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
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