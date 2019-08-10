Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Амьен
Ницца - Амьен: обзор матча 10 августа 2019
Ницца
10.08.2019, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 1 тур
2 : 1
Завершен
Амьен
32'
К. Эрейе
90+5'
Данте
81'
Ч. Аколо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Амьен
Желтая карточка
Данте
90'
+5
ГОЛ! 2:1!
Данте
90'
+5
81'
ГОЛ! 1:1!
Ч. Аколо
Желтая карточка
М. Ле Биан
76'
76'
Желтая карточка
С. Гирасси
ГОЛ! 1:0!
К. Эрейе
Пас отдал
М. Ле Биан
32'
27'
Вторая желтая
Э. Гнаоре
17'
Желтая карточка
Э. Гнаоре
6'
Желтая карточка
Т. Монконду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
16
Яннис Клементия
ВР
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
61
Адриен Тамез
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
8
Микаэль Ле Биан
ЦФ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ЦЗ
29
Алексис Бли
ОП
6
Тома Монконду
ОП
3
Шейк Тимит
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
19
Хуан Отеро
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
13
Расин Коли
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
13
Исан Сако
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
Амьен
1
Маттью Дрейер
ВР
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
34
Бонгани Зунгу
ЦП
17
Махди Талаль
ЦП
7
Саман Годдос
АП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
4-3-1-2
16
Клементия
29
Эрейе
4
Данте
5
Сарр
13
Бюрнер
61
Тамез
6
Вальтер
25
Сиприен
9
Маолида
37
Ганаго
8
Ле Биан
4-2-2-2
1
Гютне
21
Лефор
2
Жуано
13
Жалле
5
Алеесами
29
Бли
6
Монконду
3
Тимит
8
Гнаоре
9
Гирасси
19
Отеро
Остались в запасе
Ницца
Амьен
19
Кефрен Тюрам
ОП
19
Бассем Срарфи
ПВ
30
Йоан Кардиналь
ВР
13
Расин Коли
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
13
Исан Сако
ЦП
Главный тренер
Оливье Панталони
7
Саман Годдос
АП
1
Маттью Дрейер
ВР
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
34
Бонгани Зунгу
ЦП
17
Махди Талаль
ЦП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Остались в запасе
19
Кефрен Тюрам
ОП
19
Бассем Срарфи
ПВ
30
Йоан Кардиналь
ВР
13
Расин Коли
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
13
Исан Сако
ЦП
Остались в запасе
7
Саман Годдос
АП
1
Маттью Дрейер
ВР
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
34
Бонгани Зунгу
ЦП
17
Махди Талаль
ЦП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Главный тренер
Омар Даф
Статистика матча Ницца - Амьен
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Информация о матче
Стадион:
Альянс Ривьера
Новости команд
Все
Ницца
Амьен
Сафонов провалил матч с «Ниццей»
10:03
7
Стала известна оценка Сафонова за матч Лиги 1 с «Ниццей»
00:09
9
Лига 1. Сафонов дважды пропустил от «Ниццы», но «ПСЖ» победил (3:2)
Вчера, 21:19
6
«Ницца» – «ПСЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 18:05
Лига 1: шансы «Ниццы» и «ПСЖ» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Сафонов провалил матч с «Ниццей»
10:03
7
Стала известна оценка Сафонова за матч Лиги 1 с «Ниццей»
00:09
9
Лига 1. Сафонов дважды пропустил от «Ниццы», но «ПСЖ» победил (3:2)
Вчера, 21:19
6
«Ницца» – «ПСЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 18:05
Лига 1: шансы «Ниццы» и «ПСЖ» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Амьен» – «Реймс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2025
2025.08.11 20:35
«Спартак» начал переговоры с защитником сборной Ганы из Лиги 1
2023.07.05 14:06
2
«Динамо» может подписать защитника сборной Ганы
2023.06.28 14:37
Кубок Франции. «Монако» обыграл «Амьен» без Головина и вышел в 1/2 финала
2022.02.09 00:52
1
Кубок Франции. «Лилль» в матче с «Дижоном» выиграл седьмой раз подряд, «Ницца» прошла «Ним» и другие результаты
2021.02.10 22:58
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+