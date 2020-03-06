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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Амьен
Марсель - Амьен: обзор матча 06 марта 2020
Марсель
06.03.2020, пятница, 23:00
Франция. Лига 1, 28 тур
2 : 2
Завершен
Амьен
45+1'
М. Сансон
57'
Д. Пайет
83'
С. Гирасси (П)
90+5'
С. Годдос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Амьен
90'
+5
ГОЛ! 2:2!
С. Годдос
Пас отдал
А. Калабрези
Замена
М. Лопес
️️️️
М. Сансон
90'
+4
83'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
С. Гирасси
80'
Замена
С. Годдос
️️️️
Ф. Диабате
Замена
Ф. Товен
️️️️
Д. Пайет
80'
Замена
Х. Сакаи
️️️️
Б. Сарр
77'
71'
Замена
А. Бли
️️️️
Т. Монконду
62'
Замена
Ч. Аколо
️️️️
И. Мбенза
60'
Желтая карточка
А. Калабрези
ГОЛ! 2:0!
Д. Пайет
Пас отдал
М. Сансон
57'
ГОЛ! 1:0!
М. Сансон
Пас отдал
К. Строотман
45'
+1
Желтая карточка
Д. Пайет
40'
38'
Желтая карточка
Т. Монконду
Желтая карточка
Ж. Амави
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
8
Бубакар Камара
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
6
Тома Монконду
ОП
7
Исаак Мбенза
ЦП
34
Бонгани Зунгу
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
9
Серу Гирасси
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Главный тренер
Лука Эльснер
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Лука Перрен
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
11
Марле Аке
ЛВ
20
Максим Лопес
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
10
Флориан Товен
ПВ
Амьен
1
Маттью Дрейер
ВР
13
Кристоф Жалле
ПЗ
29
Алексис Бли
ОП
7
Саман Годдос
АП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
19
Хуан Отеро
ЦФ
3-1-3-1-2
30
Манданда
23
Амави
27
Гонсалес
70
Сарр
8
Камара
8
Сансон
8
Строотман
21
Ронжье
10
Пайет
98
Жермен
9
Бенедетто
4-1-2-1-2
1
Гютне
27
Шеджу
33
Калабрези
3
Опоку
5
Алеесами
6
Монконду
7
Мбенза
34
Зунгу
5
Какута
34
Диабате
9
Гирасси
70
Сарр
2
Сакаи
2
Сакаи
70
Сарр
8
Сансон
20
Лопес
20
Лопес
8
Сансон
10
Пайет
10
Товен
10
Товен
10
Пайет
6
Монконду
29
Бли
29
Бли
6
Монконду
34
Диабате
7
Годдос
7
Годдос
34
Диабате
7
Мбенза
77
Аколо
77
Аколо
7
Мбенза
Остались в запасе
Марсель
Амьен
11
Марле Аке
ЛВ
5
Лука Перрен
ЦЗ
16
Йоанн Пеле
ВР
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
1
Маттью Дрейер
ВР
13
Кристоф Жалле
ПЗ
11
Мусса Конате
ЦФ
19
Хуан Отеро
ЦФ
Главный тренер
Лука Эльснер
Остались в запасе
11
Марле Аке
ЛВ
5
Лука Перрен
ЦЗ
16
Йоанн Пеле
ВР
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Остались в запасе
1
Маттью Дрейер
ВР
13
Кристоф Жалле
ПЗ
11
Мусса Конате
ЦФ
19
Хуан Отеро
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Лука Эльснер
Статистика матча Марсель - Амьен
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Информация о матче
Главный судья:
Франсуа Летексье
Стадион:
Велодром
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