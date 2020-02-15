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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Амьен - ПСЖ
Амьен - ПСЖ: обзор матча 15 февраля 2020
Амьен
15.02.2020, суббота, 19:30
Франция. Лига 1, 25 тур
4 : 4
Завершен
ПСЖ
5'
С. Гирасси
29'
Г. Какута
40'
Ф. Диабате
90+1'
С. Гирасси
45'
А. Эррера
74'
М. Икарди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амьен - ПСЖ
90'
+2
Желтая карточка
М. Верратти
Желтая карточка
С. Гирасси
90'
+2
ГОЛ! 4:2!
С. Гирасси
Пас отдал
К. Корнетт
90'
+1
Желтая карточка
Г. Какута
81'
74'
ГОЛ! 3:2!
М. Икарди
Пас отдал
Х. Бернат
Желтая карточка
А. Бли
71'
45'
ГОЛ! 3:1!
А. Эррера
ГОЛ! 3:0!
Ф. Диабате
Пас отдал
Г. Какута
40'
ГОЛ! 2:0!
Г. Какута
Пас отдал
Ф. Диабате
29'
ГОЛ! 1:0!
С. Гирасси
Пас отдал
Г. Какута
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
29
Алексис Бли
ОП
34
Бонгани Зунгу
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
19
Хуан Отеро
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
5
Леандро Паредес
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Амьен
1
Маттью Дрейер
ВР
13
Кристоф Жалле
ПЗ
7
Исаак Мбенза
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
92
Кентен Корнетт
ПВ
11
Мусса Конате
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
6
Марко Верратти
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Гютне
5
Алеесами
33
Калабрези
27
Шеджу
3
Опоку
29
Бли
34
Зунгу
5
Какута
9
Гирасси
34
Диабате
19
Отеро
2-2-1-2-2
1
Навас
23
Ньянзу
3
Силва
5
Гуйе
5
Паредес
21
Эррера
11
Ди Мария
7
Дракслер
10
Кавани
9
Икарди
Остались в запасе
Амьен
ПСЖ
92
Кентен Корнетт
ПВ
1
Маттью Дрейер
ВР
13
Кристоф Жалле
ПЗ
7
Исаак Мбенза
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
24
Адиль Аушиш
АП
15
Серхио Рико
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
6
Марко Верратти
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
92
Кентен Корнетт
ПВ
1
Маттью Дрейер
ВР
13
Кристоф Жалле
ПЗ
7
Исаак Мбенза
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Остались в запасе
24
Адиль Аушиш
АП
15
Серхио Рико
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
6
Марко Верратти
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Амьен - ПСЖ
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
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