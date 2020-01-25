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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Амьен
Брест - Амьен: обзор матча 25 января 2020
Брест
25.01.2020, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 21 тур
2 : 1
Завершен
Амьен
51'
А. Менди
83'
И. Кардона
58'
С. Гирасси (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брест - Амьен
90'
Желтая карточка
Т. Монконду
ГОЛ! 2:1!
И. Кардона
Пас отдал
К. Баттоккио
83'
76'
Желтая карточка
С. Гирасси
74'
Желтая карточка
Г. Какута
Желтая карточка
А. Менди
68'
58'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Гирасси
Желтая карточка
Ж. Фоссюрье
57'
ГОЛ! 1:0!
А. Менди
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
8
Йоанн Кур
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
7
Ирвин Кардона
ЦФ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
29
Алексис Бли
ОП
6
Тома Монконду
ОП
34
Бонгани Зунгу
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
92
Кентен Корнетт
ПВ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Брест
16
Донован Леон
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
6
Поль Ласн
ОП
23
Матиас Отре
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
Амьен
1
Маттью Дрейер
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
17
Махди Талаль
ЦП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
3-3-3
30
Ларсоннер
15
Перро
21
Кастеллетто
33
Фоссюрье
8
Кур
8
Маньетти
22
Баттоккио
19
Менди
14
Шарбонье
7
Кардона
4-2-1-2-1
1
Гютне
18
Дибасси
27
Шеджу
33
Калабрези
5
Алеесами
29
Бли
6
Монконду
34
Зунгу
92
Корнетт
5
Какута
9
Гирасси
Остались в запасе
Брест
Амьен
24
Людовик Бааль
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
6
Поль Ласн
ОП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
16
Донован Леон
ВР
23
Матиас Отре
ЦП
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
21
Жордан Лефор
ЛЗ
1
Маттью Дрейер
ВР
13
Кристоф Жалле
ПЗ
17
Махди Талаль
ЦП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Остались в запасе
24
Людовик Бааль
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
6
Поль Ласн
ОП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
16
Донован Леон
ВР
23
Матиас Отре
ЦП
Остались в запасе
21
Жордан Лефор
ЛЗ
1
Маттью Дрейер
ВР
13
Кристоф Жалле
ПЗ
17
Махди Талаль
ЦП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Статистика матча Брест - Амьен
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Информация о матче
Стадион:
Франсис-Ле Бле
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