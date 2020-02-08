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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Амьен - Монако
Амьен - Монако: обзор матча 08 февраля 2020
Амьен
08.02.2020, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 24 тур
1 : 2
Завершен
Монако
9'
С. Гирасси
85'
В. Бен-Йеддер
90+2'
И. Слимани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амьен - Монако
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
И. Слимани
Пас отдал
С. Фабрегас
88'
Замена
С. Фабрегас
️️️️
С. Йоветич
85'
ГОЛ! 1:1!
В. Бен-Йеддер
83'
Желтая карточка
С. Йоветич
70'
Желтая карточка
А. Головин
66'
Желтая карточка
А. Силва
58'
Замена
И. Слимани
️️️️
Б. Кейта
Желтая карточка
Ф. Диабате
42'
ГОЛ! 1:0!
С. Гирасси
Пас отдал
Х. Отеро
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
29
Алексис Бли
ОП
6
Тома Монконду
ОП
5
Гаэль Какута
АП
19
Хуан Отеро
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Монако
23
Бенжамин Леком
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
24
Юссуф Фофана
ЦП
15
Адриен Силва
ЦП
10
Александр Головин
АП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Амьен
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
34
Бонгани Зунгу
ЦП
92
Кентен Корнетт
ПВ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
6
Жорже
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
19
Ислам Слимани
ЦФ
4-2-1-3
1
Гютне
18
Дибасси
33
Калабрези
3
Опоку
27
Шеджу
29
Бли
6
Монконду
5
Какута
34
Диабате
9
Гирасси
19
Отеро
4-2-1-3
23
Леком
39
Хенрикс
5
Бадьяшиль
3
Марипан
97
Балло-Туре
24
Фофана
15
Силва
10
Головин
17
Кейта
9
Йоветич
10
Бен-Йеддер
9
Йоветич
4
Фабрегас
4
Фабрегас
9
Йоветич
17
Кейта
19
Слимани
19
Слимани
17
Кейта
Остались в запасе
Амьен
Монако
92
Кентен Корнетт
ПВ
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
34
Бонгани Зунгу
ЦП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
2
Рубен Агилар
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
1
Даниэль Субашич
ВР
6
Жорже
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
92
Кентен Корнетт
ПВ
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
34
Бонгани Зунгу
ЦП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
Остались в запасе
2
Рубен Агилар
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
1
Даниэль Субашич
ВР
6
Жорже
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Амьен - Монако
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
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