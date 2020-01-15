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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Амьен - Реймс
Амьен - Реймс: обзор матча 15 января 2020
Амьен
15.01.2020, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 16 тур
1 : 1
Завершен
Реймс
54'
М. Конате
45+1'
Д. Кутеса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амьен - Реймс
90'
+4
Желтая карточка
Х. Сук
72'
Желтая карточка
М. Думбия
ГОЛ! 1:1!
М. Конате
54'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Д. Кутеса
Пас отдал
М. Манетси
Желтая карточка
Б. Зунгу
20'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
34
Бонгани Зунгу
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
33
Конан
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
7
Мусса Думбия
ЛВ
5
Маршал Манетси
ОП
8
Морету Кассама
ЦП
5
Тристан Дингом
ЦП
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Амьен
1
Маттью Дрейер
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
6
Тома Монконду
ОП
29
Алексис Бли
ОП
19
Хуан Отеро
ЦФ
Реймс
16
Николя Леметр
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
6
Самбу Сиссоко
ЦП
23
Тимоти Нкада
ЦФ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
4-2-4
1
Гютне
33
Калабрези
27
Шеджу
18
Дибасси
13
Жалле
34
Зунгу
8
Гнаоре
34
Диабате
11
Конате
9
Гирасси
7
Мендоса
4-1-2-2-1
1
Райкович
25
Фоке
5
Абдельхамид
21
Дисаси
33
Конан
5
Манетси
8
Кассама
5
Дингом
7
Кутеса
7
Думбия
22
Диа
Остались в запасе
Амьен
Реймс
21
Жордан Лефор
ЛЗ
6
Тома Монконду
ОП
29
Алексис Бли
ОП
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
19
Хуан Отеро
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
6
Самбу Сиссоко
ЦП
23
Тимоти Нкада
ЦФ
11
Ассан Камара
ЛЗ
16
Николя Леметр
ВР
22
Анастасиос Донис
ЦФ
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
21
Жордан Лефор
ЛЗ
6
Тома Монконду
ОП
29
Алексис Бли
ОП
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
19
Хуан Отеро
ЦФ
Остались в запасе
6
Самбу Сиссоко
ЦП
23
Тимоти Нкада
ЦФ
11
Ассан Камара
ЛЗ
16
Николя Леметр
ВР
22
Анастасиос Донис
ЦФ
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Амьен - Реймс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
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