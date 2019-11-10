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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Амьен
Ренн - Амьен: обзор матча 10 ноября 2019
Ренн
10.11.2019, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 13 тур
3 : 1
Завершен
Амьен
39'
А. Эну
62'
М. Ньянг
79'
Рафинья (П)
35'
С. Гирасси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Амьен
Желтая карточка
Р. дель Кастильо
83'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Рафинья
79'
68'
Желтая карточка
А. Калабрези
ГОЛ! 2:1!
М. Ньянг
Пас отдал
Р. дель Кастильо
62'
52'
Желтая карточка
Э. Гнаоре
45'
Желтая карточка
Т. Монконду
ГОЛ! 1:1!
А. Эну
39'
35'
ГОЛ! 0:1!
С. Гирасси
Пас отдал
Г. Какута
19'
Желтая карточка
Г. Какута
Желтая карточка
Б. Бурижо
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
16
Эдуар Менди
ВР
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
11
Рафинья
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
6
Тома Монконду
ОП
34
Бонгани Зунгу
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
7
Стивен Мендоса
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
19
Хуан Отеро
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
99
Рафик Гитан
АП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
9
Джордан
ЦФ
Амьен
1
Маттью Дрейер
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
29
Алексис Бли
ОП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
4-1-3
16
Менди
3
Да Силва
23
Наньон
21
Морель
14
Траоре
27
Бурижо
23
Эну
99
Ньянг
11
Рафинья
4-1-1-1-3
1
Гютне
33
Калабрези
18
Дибасси
27
Шеджу
5
Алеесами
6
Монконду
34
Зунгу
5
Какута
19
Отеро
9
Гирасси
7
Мендоса
Остались в запасе
Ренн
Амьен
99
Рафик Гитан
АП
27
Файто Мауасса
ЛЗ
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
1
Ромэйн Салин
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
21
Жордан Лефор
ЛЗ
29
Алексис Бли
ОП
1
Маттью Дрейер
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
8
Эдди Гнаоре
ЦП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Остались в запасе
99
Рафик Гитан
АП
27
Файто Мауасса
ЛЗ
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
1
Ромэйн Салин
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
9
Джордан
ЦФ
Остались в запасе
21
Жордан Лефор
ЛЗ
29
Алексис Бли
ОП
1
Маттью Дрейер
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
8
Эдди Гнаоре
ЦП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Статистика матча Ренн - Амьен
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Информация о матче
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