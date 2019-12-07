Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Амьен
Монако - Амьен: обзор матча 07 декабря 2019
Монако
07.12.2019, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 17 тур
3 : 0
Завершен
Амьен
62'
В. Бен-Йеддер
66'
Г. Марипан
69'
Б. Кейта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Амьен
ГОЛ! 3:0!
Б. Кейта
69'
ГОЛ! 2:0!
Г. Марипан
Пас отдал
А. Головин
66'
ГОЛ! 1:0!
В. Бен-Йеддер
62'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
23
Бенжамин Леком
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
10
Александр Головин
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
29
Алексис Бли
ОП
6
Тома Монконду
ОП
5
Гаэль Какута
АП
9
Серу Гирасси
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
15
Адриен Силва
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Амьен
1
Маттью Дрейер
ВР
13
Кристоф Жалле
ПЗ
8
Эдди Гнаоре
ЦП
34
Бонгани Зунгу
ЦП
92
Кентен Корнетт
ПВ
11
Мусса Конате
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
3-1-1-3-2
23
Леком
21
Жемерсон
15
Глик
3
Марипан
8
Бакайоко
4
Фабрегас
23
Диаш
10
Головин
10
Мартинш
17
Кейта
10
Бен-Йеддер
3-4-1-2
1
Гютне
27
Шеджу
33
Калабрези
18
Дибасси
21
Лефор
29
Бли
6
Монконду
5
Алеесами
5
Какута
34
Диабате
9
Гирасси
Остались в запасе
Монако
Амьен
2
Рубен Агилар
ПЗ
1
Даниэль Субашич
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
15
Адриен Силва
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
92
Кентен Корнетт
ПВ
1
Маттью Дрейер
ВР
13
Кристоф Жалле
ПЗ
8
Эдди Гнаоре
ЦП
34
Бонгани Зунгу
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Остались в запасе
2
Рубен Агилар
ПЗ
1
Даниэль Субашич
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
15
Адриен Силва
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Остались в запасе
92
Кентен Корнетт
ПВ
1
Маттью Дрейер
ВР
13
Кристоф Жалле
ПЗ
8
Эдди Гнаоре
ЦП
34
Бонгани Зунгу
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Статистика матча Монако - Амьен
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Информация о матче
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
Новости команд
Все
Монако
Амьен
«Монако» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Тренер «Монако» прокомментировал травму Головина
20 ноября
1
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
20 ноября
Лига 1: шансы «Монако» и «Осера» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Стало известно, когда восстановится Головин, пропустивший матчи сборной России
20 ноября
1
«Монако» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Тренер «Монако» прокомментировал травму Головина
20 ноября
1
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
20 ноября
Лига 1: шансы «Монако» и «Осера» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Стало известно, когда восстановится Головин, пропустивший матчи сборной России
20 ноября
1
«Амьен» – «Реймс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2025
2025.08.11 20:35
«Спартак» начал переговоры с защитником сборной Ганы из Лиги 1
2023.07.05 14:06
2
«Динамо» может подписать защитника сборной Ганы
2023.06.28 14:37
Кубок Франции. «Монако» обыграл «Амьен» без Головина и вышел в 1/2 финала
2022.02.09 00:52
1
Кубок Франции. «Лилль» в матче с «Дижоном» выиграл седьмой раз подряд, «Ницца» прошла «Ним» и другие результаты
2021.02.10 22:58
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+