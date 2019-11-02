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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Амьен - Брест
Амьен - Брест: обзор матча 02 ноября 2019
Амьен
02.11.2019, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 12 тур
1 : 0
Завершен
Брест
27'
Х. Отеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амьен - Брест
Желтая карточка
Б. Зунгу
90'
+4
Желтая карточка
М. Бодмер
58'
Желтая карточка
А. Калабрези
49'
ГОЛ! 1:0!
Х. Отеро
Пас отдал
Г. Какута
27'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
29
Алексис Бли
ОП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
9
Серу Гирасси
ЦФ
19
Хуан Отеро
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Брест
24
Людовик Бааль
ЛЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
6
Поль Ласн
ОП
8
Йоанн Кур
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
19
Александре Менди
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Амьен
1
Маттью Дрейер
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
6
Тома Монконду
ОП
34
Бонгани Зунгу
ЦП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Брест
7
Ирвин Кардона
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Гютне
5
Алеесами
33
Калабрези
18
Дибасси
27
Шеджу
29
Бли
8
Гнаоре
5
Какута
7
Мендоса
19
Отеро
9
Гирасси
2-1-1-1-1
21
Кастеллетто
24
Бааль
6
Ласн
8
Кур
7
Грандсир
19
Менди
Остались в запасе
Амьен
Брест
6
Тома Монконду
ОП
1
Маттью Дрейер
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
34
Бонгани Зунгу
ЦП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Остались в запасе
6
Тома Монконду
ОП
1
Маттью Дрейер
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
34
Бонгани Зунгу
ЦП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Остались в запасе
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Статистика матча Амьен - Брест
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Информация о матче
Стадион:
Стад де ла Ликон
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Брест
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