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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Амьен
Лион - Амьен: обзор матча 05 февраля 2020
Лион
05.02.2020, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 23 тур
0 : 0
Завершен
Амьен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Амьен
60'
Желтая карточка
Т. Монконду
Желтая карточка
Ж. Лукас
52'
1'
Желтая карточка
Б. Дибасси
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
6
Марсело
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
6
Жеан Лукас
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
29
Алексис Бли
ОП
6
Тома Монконду
ОП
5
Гаэль Какута
АП
9
Серу Гирасси
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
19
Хуан Отеро
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Лион
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Максанс Какере
ЦП
Амьен
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
34
Бонгани Зунгу
ЦП
92
Кентен Корнетт
ПВ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Лопеш
6
Марсело
64
Денайе
2
Тете
29
Тусар
6
Лукас
10
Ауа
70
Корне
11
Траоре
9
Экамби
9
Дембеле
4-2-1-3
1
Гютне
3
Опоку
18
Дибасси
33
Калабрези
27
Шеджу
29
Бли
6
Монконду
5
Какута
19
Отеро
34
Диабате
9
Гирасси
Остались в запасе
Лион
Амьен
23
Тиаго Мендес
ОП
11
Мартен Терье
ЛВ
8
Максанс Какере
ЦП
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
92
Кентен Корнетт
ПВ
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
34
Бонгани Зунгу
ЦП
7
Стивен Мендоса
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Остались в запасе
23
Тиаго Мендес
ОП
11
Мартен Терье
ЛВ
8
Максанс Какере
ЦП
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
Остались в запасе
92
Кентен Корнетт
ПВ
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
34
Бонгани Зунгу
ЦП
7
Стивен Мендоса
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Статистика матча Лион - Амьен
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Информация о матче
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