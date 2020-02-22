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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Амьен
Страсбур - Амьен: обзор матча 22 февраля 2020
Страсбур
22.02.2020, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 26 тур
0 : 0
Завершен
Амьен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Страсбур - Амьен
Желтая карточка
М. Симакан
86'
80'
Желтая карточка
Т. Монконду
63'
Желтая карточка
Ф. Диабате
53'
Желтая карточка
Х. Алеесами
51'
Желтая карточка
О. Шеджу
27'
Желтая карточка
Б. Зунгу
19'
Желтая карточка
Н. Опоку
Желтая карточка
И. Сиссоко
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
20
Маджид Уорис
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
3
Николас Опоку
ЦЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
6
Тома Монконду
ОП
34
Бонгани Зунгу
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
19
Хуан Отеро
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
14
Димитри Ленар
ЦП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Амьен
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
29
Алексис Бли
ОП
7
Исаак Мбенза
ЦП
92
Кентен Корнетт
ПВ
11
Мусса Конате
ЦФ
4-1-1-1-3
26
Селс
3
Симакан
23
Митрович
5
Коне
70
Лала
28
Сиссоко
27
Беллегард
28
Томассон
9
Зохи
19
Ажорк
20
Уорис
4-1-1-1-3
1
Гютне
27
Шеджу
33
Калабрези
18
Дибасси
3
Опоку
6
Монконду
34
Зунгу
5
Какута
9
Гирасси
34
Диабате
19
Отеро
Остались в запасе
Страсбур
Амьен
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
21
Бингуру Камара
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
14
Димитри Ленар
ЦП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
29
Алексис Бли
ОП
92
Кентен Корнетт
ПВ
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
7
Исаак Мбенза
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Остались в запасе
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
21
Бингуру Камара
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
14
Димитри Ленар
ЦП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Остались в запасе
29
Алексис Бли
ОП
92
Кентен Корнетт
ПВ
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
7
Исаак Мбенза
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Статистика матча Страсбур - Амьен
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Информация о матче
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